https://ria.ru/20210419/vaktsina-1728874264.html

В Турции опровергли сообщения об одобрении производства "Спутника V"

В Турции опровергли сообщения об одобрении производства "Спутника V"

Член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил РИА Новости, что испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:50

2021-04-19T08:50

2021-04-19T09:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

в мире

турция

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АНКАРА, 19 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил РИА Новости, что испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" продолжаются, об одобрении ее производства в стране пока говорить рано.Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины "Спутник V"."Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта", - сказал Кайыпмаз РИА Новости.Представитель турецкого минздрава также подтвердил агентству, что сообщения СМИ об одобрении производства российской вакцины в Турции не соответствуют действительности. "Произошло недопонимание между журналистом и членом нашего научного совета. Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются в штатном режиме, промежуточные результаты есть, но окончательного получения одобрения пока нет", - сказал собеседник РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, в мире, турция