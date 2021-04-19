https://ria.ru/20210419/ustalost-1728860371.html
Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
Почти четверть сотрудников компаний в России находятся в состоянии выгорания, показало исследование международной компании Hays, сервиса Хабр Карьера и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T00:11
2021-04-19T00:11
2021-04-19T05:03
россия
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти четверть сотрудников компаний в России находятся в состоянии выгорания, показало исследование международной компании Hays, сервиса Хабр Карьера и рекрутинговой компании FutureToday, с которым ознакомилось РИА Новости.В исследовании приняли участие почти 4,4 тысячи профессионалов и 545 работодателей-представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в России.Также выяснилось, что 42% "выгоревших" сотрудников принимают решение сменить работу, поскольку другого выхода для себя не видят, а еще 26% увольняются в никуда, потому что работать на этом месте больше не могут и никакой помощи и поддержки от работодателя не получают.Примечательно, что женщины чаще страдают от выгорания, чем мужчины - такое состояние отметили у себя 43% женщин против 34% мужчин. В возрастном разрезе острее всего проблема показала себя у сотрудников 25-28 лет. Почти 50% сотрудников в этой возрастной категории признались, что сталкивались с выгоранием в прошлом году.При этом 25% опрошенных заявили, что с профессиональным выгоранием не сталкивались и такого явления не существует в принципе - и чем старше сотрудник, тем больше он склонен отрицать проблему. Порядка 44% сотрудников старше 55 лет говорят, что такого явления, как выгорание, не существует.В то же время 59% опрошенных компаний отметили, что за 2020 год сталкивались с профессиональным выгоранием своих сотрудников. Чтобы решить проблему, 32% работодателей разговаривают об этом с сотрудником, 19% меняют спектр задач в рамках компании. 8% оказывают психологическую поддержку с помощью профессиональных сервисов, 7% предлагают повышение и рост зарплаты, 7% предоставляют длительный перерыв с возвращением (саббатикал) и еще 4% отправляют выгорающего сотрудника к карьерному консультанту.
https://ria.ru/20210310/anemiya-1600542847.html
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россия, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Почти четверть сотрудников компаний в России
находятся в состоянии выгорания, показало исследование международной компании Hays, сервиса Хабр Карьера и рекрутинговой компании FutureToday, с которым ознакомилось РИА Новости.
В исследовании приняли участие почти 4,4 тысячи профессионалов и 545 работодателей-представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в России.
"По данным нашего исследования, за последние 12 месяцев 39% опрошенных профессионалов сталкивались с проблемой профессионального выгорания в 2020 году, 36% респондентов сказали, что наблюдали случаи профессионального выгорания у своих коллег, а целых 23% сотрудников, участвовавших в опросе, прямо сейчас находятся в процессе выгорания и не знают, как справиться с этой проблемой", - рассказал генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.
Также выяснилось, что 42% "выгоревших" сотрудников принимают решение сменить работу, поскольку другого выхода для себя не видят, а еще 26% увольняются в никуда, потому что работать на этом месте больше не могут и никакой помощи и поддержки от работодателя не получают.
Примечательно, что женщины чаще страдают от выгорания, чем мужчины - такое состояние отметили у себя 43% женщин против 34% мужчин. В возрастном разрезе острее всего проблема показала себя у сотрудников 25-28 лет. Почти 50% сотрудников в этой возрастной категории признались, что сталкивались с выгоранием в прошлом году.
При этом 25% опрошенных заявили, что с профессиональным выгоранием не сталкивались и такого явления не существует в принципе - и чем старше сотрудник, тем больше он склонен отрицать проблему. Порядка 44% сотрудников старше 55 лет говорят, что такого явления, как выгорание, не существует.
В то же время 59% опрошенных компаний отметили, что за 2020 год сталкивались с профессиональным выгоранием своих сотрудников. Чтобы решить проблему, 32% работодателей разговаривают об этом с сотрудником, 19% меняют спектр задач в рамках компании. 8% оказывают психологическую поддержку с помощью профессиональных сервисов, 7% предлагают повышение и рост зарплаты, 7% предоставляют длительный перерыв с возвращением (саббатикал) и еще 4% отправляют выгорающего сотрудника к карьерному консультанту.