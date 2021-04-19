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В Союзе журналистов Украины рассказали о нападениях на представителей СМИ
В Союзе журналистов Украины рассказали о нападениях на представителей СМИ
Более 20 случаев нападения на сотрудников СМИ зафиксировано на Украине с начала года, сообщил в понедельник глава Национального союза журналистов страны Сергей... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:10
2021-04-19T16:18
сергей томиленко
украина
в мире
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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Более 20 случаев нападения на сотрудников СМИ зафиксировано на Украине с начала года, сообщил в понедельник глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко."В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов произошло в феврале – четырнадцать! Три случая задокументировано в январе и четыре – в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами", - написал Томиленко в своем Facebook.Отмечается, что обстоятельства отдельных атак свидетельствуют о попытках мести за публикацию "неудобных" материалов."Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина", - отмечает Томиленко.По его словам, в 2020 году на Украине было зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам. В 2019 году произошло 75 таких инцидентов.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595980071.html
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сергей томиленко, украина, в мире

В Союзе журналистов Украины рассказали о нападениях на представителей СМИ

13:10 19.04.2021 (обновлено: 16:18 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Более 20 случаев нападения на сотрудников СМИ зафиксировано на Украине с начала года, сообщил в понедельник глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко.
"В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов произошло в феврале – четырнадцать! Три случая задокументировано в январе и четыре – в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами", - написал Томиленко в своем Facebook.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 11:54
На заблокированных на Украине телеканалах работали 643 журналиста
Отмечается, что обстоятельства отдельных атак свидетельствуют о попытках мести за публикацию "неудобных" материалов.
"Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина", - отмечает Томиленко.

Протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності....

Posted by Sergiy Tomilenko on Monday, 19 April 2021
По его словам, в 2020 году на Украине было зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам. В 2019 году произошло 75 таких инцидентов.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 21:31
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Сергей ТомиленкоУкраинаВ мире
 
 
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