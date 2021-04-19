В Союзе журналистов Украины рассказали о нападениях на представителей СМИ
13:10 19.04.2021 (обновлено: 16:18 19.04.2021)
КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Более 20 случаев нападения на сотрудников СМИ зафиксировано на Украине с начала года, сообщил в понедельник глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко.
"В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов произошло в феврале – четырнадцать! Три случая задокументировано в январе и четыре – в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами", - написал Томиленко в своем Facebook.
Отмечается, что обстоятельства отдельных атак свидетельствуют о попытках мести за публикацию "неудобных" материалов.
"Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина", - отмечает Томиленко.
Протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності....Posted by Sergiy Tomilenko on Monday, 19 April 2021
По его словам, в 2020 году на Украине было зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам. В 2019 году произошло 75 таких инцидентов.
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