https://ria.ru/20210419/ukraina-1728920705.html

В Союзе журналистов Украины рассказали о нападениях на представителей СМИ

В Союзе журналистов Украины рассказали о нападениях на представителей СМИ

Более 20 случаев нападения на сотрудников СМИ зафиксировано на Украине с начала года, сообщил в понедельник глава Национального союза журналистов страны Сергей... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:10

2021-04-19T13:10

2021-04-19T16:18

сергей томиленко

украина

в мире

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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Более 20 случаев нападения на сотрудников СМИ зафиксировано на Украине с начала года, сообщил в понедельник глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко."В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов произошло в феврале – четырнадцать! Три случая задокументировано в январе и четыре – в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами", - написал Томиленко в своем Facebook.Отмечается, что обстоятельства отдельных атак свидетельствуют о попытках мести за публикацию "неудобных" материалов."Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина", - отмечает Томиленко.По его словам, в 2020 году на Украине было зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам. В 2019 году произошло 75 таких инцидентов.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595980071.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/veschanie-1599178749.html

украина

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сергей томиленко, украина, в мире