https://ria.ru/20210419/ukraina-1728572359.html

"Это многое изменит": какое оружие Киев попросил у США

"Это многое изменит": какое оружие Киев попросил у США

Аппетиты киевских политиков и генералов растут с каждым днем — теперь они выпрашивают у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы Patriot с радиусом обстрела до 100 РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T08:00

2021-04-19T08:00

2021-04-19T10:11

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

сша

безопасность

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Аппетиты киевских политиков и генералов растут с каждым днем — теперь они выпрашивают у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы Patriot с радиусом обстрела до 100 километров. Запад поддерживает Украину оружием с самого начала конфликта в Донбассе, но таких серьезных заявок из Киева еще не поступало."Они должны быть здесь"Глава офиса украинского президента Андрей Ермак буквально потребовал от американцев перебросить ЗРК на Украину. Аргументы, как всегда, "железные"."Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада", — сообщил Ермак в интервью американскому журналу Time. — А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь".Это не первая попытка Киева выпросить у США комплексы ПВО. Так, в 2018-м глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак указывал, что база противоракетной обороны и нескольких дивизионов Patriot на Украине ускорили был вступление страны в НАТО.Этот, как он выразился тогда, "суперход" сделает Украину более защищенной, чем таких членов НАТО, как Греция и Болгария, поскольку у Киева "достаточно и собственных мощностей и сил".Впрочем, всерьез говорить о передаче столь сложной и дорогостоящей техники Киеву пока рано. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, "Пэтриотам" на Украине делать нечего — у ВСУ есть С-300 и "Бук", стянутые под Краматорск."Польша" — член НАТО. "Пэтриоты" Варшава получила благодаря тому, что здесь создавали позиционный район ПРО и его необходимо прикрывать, — напомнил он. — На Украине ничего подобного не предполагается. К тому же у этих ЗРК неважная репутация. Взять хотя бы случай, когда они не справились с ударом беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Еще раз где-то сесть в лужу американцы вряд ли хотят".Просьбы украинских политиков можно сравнить с желанием Киева видеть у себя, например, 101-ю десантную дивизию, пару бригад морской пехоты или сразу авианосец "Гарри Трумэн", иронизирует Леонков.Станут трофеемЕсли все же теоретически предположить, что американцы согласятся вооружить Киев своими ЗРК, потребуется решить множество сложных задач."Чтобы обеспечить дальность стрельбы в сто километров, нужны выделенная командная линия и авиационные комплексы наведения "Авакс", — поясняет аналитик. — Американцы при этом должны сохранить возможности и характеристики "Пэтриотов" в тайне. А вдруг действительно начнется война, которую Украина проиграет? И кому тогда достанутся эти комплексы? Очевидно, России. Тут много рисков, через которые США вряд ли переступят".Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев, в свою очередь, не исключил ограниченных поставок ЗРК на Украину. "Несколько комплексов с помпой и показухой для СМИ — почему бы и нет? — рассуждает он. — Но не очень быстро и точно не в том количестве, чтобы перекрыть территорию от Чернигова до Херсона".Впрочем, в нынешней обстановке "Пэтриоты" вряд ли пригодятся ВСУ, уверен Куреев."Во-первых, для них нужны подготовленные экипажи, — продолжает он. — Во-вторых, как они помогут ВСУ в войсковой операции против ДНР и ЛНР? ЗРК прикроют Украину лишь в случае полномасштабного вторжения. В-третьих, по-настоящему оперативная переброска ЗРК возможна только из Польши, вместе с воинским контингентом, но это означает, что НАТО фактически вмешается в конфликт, а в Брюсселе и Вашингтоне этого не хотят". Большее внимание, добавил Куреев, стоит обратить на участившиеся заявления Киева об "обороне всего Запада от России". Так украинское руководство намекает на недостаточную военную помощь и тем самым, с одобрения Вашингтона, давит на другие страны НАТО. "Америка нам поможет"Киев в последние годы все чаще просит у западных покровителей технику и оружие для ВСУ. Украинские власти признают серьезные проблемы с боевой авиацией. Сегодня у них лишь старые советские самолеты — порядка 80 истребителей Су-27 и МиГ-29, 14 бомбардировщиков Су-24, 30 штурмовиков Су-25 и около 50 вертолетов. Большая часть техники небоеспособна из-за некачественного обслуживания и недостатка запчастей. Реанимировать авиапарк Киев планирует за счет истребителей натовского образца, закупив шведские Gripen или американские F-15. К 2025 году украинцы рассчитывают получить первую партию самолетов, еще через пять лет — переоснастить две бригады тактической авиации, а к 2035-му полностью перевести ВВС на новую технику. Командование ВСУ не исключает и поставок истребителей F-35.Однако все это очень дорого, а денег у Украины нет. Военные пока обходятся ограниченными поставками в кредит б/у техники НАТО, намотавшей не одну сотню тысяч километров на учениях альянса.Например, с 2014-го ВСУ получили десятки бронеавтомобилей HMMWV, зарекомендовавших себя не с самой лучшей стороны в вооруженных конфликтах: машины очень уязвимы перед минами и самодельными фугасами боевиков, не хватало и заводского бронирования. Впрочем, украинской армии, за неимением лучшего, "Хаммеры" пригодились — их не раз видели в зоне боевых действий в Донбассе.Еще "гуманитарная" помощь — катера для Военно-морских сил. Пару лет назад Киев купил у Дании несколько списанных минных тральщиков. Крупнейшая сделка — поставка из США 16 патрульных катеров Mark VI. А немного ранее ВМСУ пополнились двумя откровенно изношенными малыми кораблями типа Island.Запад также регулярно отправляет Киеву стрелковое оружие, радиостанции, РЛС и обмундирование для военнослужащих. Но как только речь заходит о серьезных вооружениях, аккуратно сводит диалог на нет.Очень показательна история с противотанковыми комплексами FGM-148 Javelin. Киев долго выпрашивал их у Вашингтона, рассчитывая с помощью нового оружия переломить ситуацию в Донбассе, однако все в итоге закончилось ничем. Хотя ПТРК и несколько сотен ракет передали Украине в 2018-м, США запретили использовать их на линии соприкосновения. Более того, позже выяснилось, что срок эксплуатации боеприпасов для "Джавелинов" давно закончился.

https://ria.ru/20210416/nato-1728252503.html

https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596044390.html

https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html

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украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша, безопасность