https://ria.ru/20210419/ucheniya-1728956325.html

Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике

Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике

Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:52

2021-04-19T15:52

2021-04-19T15:54

россия

арктика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 19 апр – РИА Новости. Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", - сообщили в министерстве.Как уточнили в Минобороны, "в рамках плана практических действий начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении".По данным министерства, особое внимание на учении будет уделяться "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море", а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите морских коммуникаций.В ведомстве уточнили, что на различных этапах маневров будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.Также будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и ведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач.Как отмечают в Минобороны, учения завершают мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

https://ria.ru/20210419/flot-1728954969.html

https://ria.ru/20210414/podlodka-1728261679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность