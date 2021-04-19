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Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике
Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике
Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:52
2021-04-19T15:54
россия
арктика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 19 апр – РИА Новости. Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", - сообщили в министерстве.Как уточнили в Минобороны, "в рамках плана практических действий начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении".По данным министерства, особое внимание на учении будет уделяться "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море", а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите морских коммуникаций.В ведомстве уточнили, что на различных этапах маневров будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.Также будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и ведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач.Как отмечают в Минобороны, учения завершают мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.
https://ria.ru/20210419/flot-1728954969.html
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россия, арктика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Северный флот начал крупномасштабные учения в Арктике

15:52 19.04.2021 (обновлено: 15:54 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов" пришел в Североморск
Большой десантный корабль Пётр Моргунов пришел в Североморск - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 19 апр – РИА Новости. Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", - сообщили в министерстве.
Как уточнили в Минобороны, "в рамках плана практических действий начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении".
По данным министерства, особое внимание на учении будет уделяться "обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море", а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите морских коммуникаций.
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В ведомстве уточнили, что на различных этапах маневров будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.
Также будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и ведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач.
Как отмечают в Минобороны, учения завершают мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.
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Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок
 
РоссияАрктикаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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