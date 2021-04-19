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Туризм
https://ria.ru/20210419/tseny-1728941617.html
В Крыму предложили подумать о госрегулировании цен на гостиничные услуги
В Крыму предложили подумать о госрегулировании цен на гостиничные услуги
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на фоне роста гостиничных услуг в России предложила подумать о введении госрегулирования в этой сфере. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:44
2021-04-19T14:44
туризм
ольга ковитиди
новости - туризм
республика крым
экономика
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на фоне роста гостиничных услуг в России предложила подумать о введении госрегулирования в этой сфере.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение необоснованным ростом цен в гостиничной услуге в РФ в связи с тем, что из-за пандемии граждане не могут поехать на зарубежные курорты. Отечественные отельеры воспользовались этой ситуацией."Предлагаю поднять вопрос о необходимости разработки комплексных мер, касающихся стоимости гостиничных услуг, с применением дополнительных инструментов госрегулирования", - сказала Ковитиди в понедельник на совещании социального комитета Совфеда по теме туризма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/tury-1728923822.html
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ольга ковитиди, новости - туризм, республика крым, экономика

В Крыму предложили подумать о госрегулировании цен на гостиничные услуги

14:44 19.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на фоне роста гостиничных услуг в России предложила подумать о введении госрегулирования в этой сфере.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение необоснованным ростом цен в гостиничной услуге в РФ в связи с тем, что из-за пандемии граждане не могут поехать на зарубежные курорты. Отечественные отельеры воспользовались этой ситуацией.
"Предлагаю поднять вопрос о необходимости разработки комплексных мер, касающихся стоимости гостиничных услуг, с применением дополнительных инструментов госрегулирования", - сказала Ковитиди в понедельник на совещании социального комитета Совфеда по теме туризма.
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ТуризмОльга КовитидиНовости - ТуризмРеспублика КрымЭкономика
 
 
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