https://ria.ru/20210419/tseny-1728941617.html

В Крыму предложили подумать о госрегулировании цен на гостиничные услуги

В Крыму предложили подумать о госрегулировании цен на гостиничные услуги

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на фоне роста гостиничных услуг в России предложила подумать о введении госрегулирования в этой сфере. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:44

2021-04-19T14:44

2021-04-19T14:44

туризм

ольга ковитиди

новости - туризм

республика крым

экономика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на фоне роста гостиничных услуг в России предложила подумать о введении госрегулирования в этой сфере.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение необоснованным ростом цен в гостиничной услуге в РФ в связи с тем, что из-за пандемии граждане не могут поехать на зарубежные курорты. Отечественные отельеры воспользовались этой ситуацией."Предлагаю поднять вопрос о необходимости разработки комплексных мер, касающихся стоимости гостиничных услуг, с применением дополнительных инструментов госрегулирования", - сказала Ковитиди в понедельник на совещании социального комитета Совфеда по теме туризма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/tury-1728923822.html

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ольга ковитиди, новости - туризм, республика крым, экономика