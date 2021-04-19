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МВД оценит разработки по применению искусственного интеллекта
МВД оценит разработки по применению искусственного интеллекта
МВД России объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:37
2021-04-19T12:37
россия
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре ведомства.Как отмечается, 12 команд технических факультетов ведомственных университетов МВД поучаствуют в техническом конкурсе "Искусственный интеллект на службе полиции", в составе команд - разработчики, проектировщики, тестировщики и дизайнеры программного оборудования."В течение месяца в дистанционном формате курсанты и слушатели будут разрабатывать проекты автоматизированной информационной системы, использующей технологии искусственного интеллекта для решения оперативно-служебных задач, связанных с предупреждением и раскрытием преступлений", - говорится в сообщении.Итоги конкурса подведут в Академии управления МВД России на межведомственной научно-практической конференции "Искусственный интеллект на службе полиции".В прошлом году сообщалось, что МВД планирует использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников и определения их внешности по ДНК.
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россия, технологии

МВД оценит разработки по применению искусственного интеллекта

12:37 19.04.2021
 
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Depositphotos / agsandrew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре ведомства.
Как отмечается, 12 команд технических факультетов ведомственных университетов МВД поучаствуют в техническом конкурсе "Искусственный интеллект на службе полиции", в составе команд - разработчики, проектировщики, тестировщики и дизайнеры программного оборудования.
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ВТБ и МФТИ будут совместно развивать технологии больших данных и ИИ
"В течение месяца в дистанционном формате курсанты и слушатели будут разрабатывать проекты автоматизированной информационной системы, использующей технологии искусственного интеллекта для решения оперативно-служебных задач, связанных с предупреждением и раскрытием преступлений", - говорится в сообщении.
Итоги конкурса подведут в Академии управления МВД России на межведомственной научно-практической конференции "Искусственный интеллект на службе полиции".
В прошлом году сообщалось, что МВД планирует использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников и определения их внешности по ДНК.
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