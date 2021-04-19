https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728912441.html
МВД оценит разработки по применению искусственного интеллекта
МВД оценит разработки по применению искусственного интеллекта
МВД России объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:37
2021-04-19T12:37
2021-04-19T12:37
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре ведомства.Как отмечается, 12 команд технических факультетов ведомственных университетов МВД поучаствуют в техническом конкурсе "Искусственный интеллект на службе полиции", в составе команд - разработчики, проектировщики, тестировщики и дизайнеры программного оборудования."В течение месяца в дистанционном формате курсанты и слушатели будут разрабатывать проекты автоматизированной информационной системы, использующей технологии искусственного интеллекта для решения оперативно-служебных задач, связанных с предупреждением и раскрытием преступлений", - говорится в сообщении.Итоги конкурса подведут в Академии управления МВД России на межведомственной научно-практической конференции "Искусственный интеллект на службе полиции".В прошлом году сообщалось, что МВД планирует использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников и определения их внешности по ДНК.
https://ria.ru/20210414/tekhnologii-1728247981.html
https://ria.ru/20210316/bank-1601464667.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
МВД России
объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре ведомства.
Как отмечается, 12 команд технических факультетов ведомственных университетов МВД поучаствуют в техническом конкурсе "Искусственный интеллект на службе полиции", в составе команд - разработчики, проектировщики, тестировщики и дизайнеры программного оборудования.
"В течение месяца в дистанционном формате курсанты и слушатели будут разрабатывать проекты автоматизированной информационной системы, использующей технологии искусственного интеллекта для решения оперативно-служебных задач, связанных с предупреждением и раскрытием преступлений", - говорится в сообщении.
Итоги конкурса подведут в Академии управления МВД России на межведомственной научно-практической конференции "Искусственный интеллект на службе полиции".
В прошлом году сообщалось, что МВД планирует использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников и определения их внешности по ДНК.