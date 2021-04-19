https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728912441.html

МВД оценит разработки по применению искусственного интеллекта

МВД оценит разработки по применению искусственного интеллекта

МВД России объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:37

2021-04-19T12:37

2021-04-19T12:37

россия

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России объявило конкурс, цель которого – создание проектов по использованию искусственного интеллекта в борьбе с преступностью, сообщили в пресс-центре ведомства.Как отмечается, 12 команд технических факультетов ведомственных университетов МВД поучаствуют в техническом конкурсе "Искусственный интеллект на службе полиции", в составе команд - разработчики, проектировщики, тестировщики и дизайнеры программного оборудования."В течение месяца в дистанционном формате курсанты и слушатели будут разрабатывать проекты автоматизированной информационной системы, использующей технологии искусственного интеллекта для решения оперативно-служебных задач, связанных с предупреждением и раскрытием преступлений", - говорится в сообщении.Итоги конкурса подведут в Академии управления МВД России на межведомственной научно-практической конференции "Искусственный интеллект на службе полиции".В прошлом году сообщалось, что МВД планирует использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников и определения их внешности по ДНК.

https://ria.ru/20210414/tekhnologii-1728247981.html

https://ria.ru/20210316/bank-1601464667.html

россия

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2021

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россия, технологии