https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728877117.html

Российские ученые помогли совершить прорыв в теме квантовых компьютеров

Российские ученые помогли совершить прорыв в теме квантовых компьютеров

Международная группа исследователей, в состав которой входили российские специалисты, сделала важный шаг к решению проблемы квантовой памяти и созданию... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:20

2021-04-19T09:20

2021-04-19T10:15

университетская наука

навигатор абитуриента

наука

карлсруэ

российский квантовый центр

мисис

москва

германия

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Международная группа исследователей, в состав которой входили российские специалисты, сделала важный шаг к решению проблемы квантовой памяти и созданию коммерческих квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" (Москва).В существующих вычислительных устройствах информацию передают электроны. Ученые считают, что если заменить их на фотоны — кванты света, и кодировать их квантовой информацией, то передавать данные можно будет буквально со скоростью света. Но для того, чтобы эту информацию использовать, фотоны необходимо заставить каким-то образом взаимодействовать между собой и менять свое состояние в результате такого взаимодействия. Сделать это довольно сложно, поэтому квантовые компьютеры на фотонах работают по вероятностным принципам, что делает их не вполне универсальными.Группа ученых из НИТУ "МИСиС", Российского квантового центра, Физико-технического института имени Иоффе (Санкт-Петербург) и Технологического института Карлсруэ (Германия) впервые продемонстрировала возможность эффективного взаимодействия между фотонами с использованием цепочки сверхпроводящих кубитов - квантовых аналогов битов в компьютерной памяти, в волноводе. Результаты работы опубликованы в международном журнале "npj Quantum Materials".В своей работе исследователи использовали фотоны, представляющие собой кванты электромагнитного поля с частотой около нескольких гигагерц и длиной волны в несколько сантиметров."Использование сверхпроводящих кубитов, которые по сути являются рукотворными атомами, объясняется тем, что для данного типа объектов характерно очень сильное взаимодействие со светом. Обычные атомы намного меньше, чем длина волны. Взаимодействие обычного света с естественным атомом довольно слабое. Сверхпроводниковые кубиты можно собрать руками, и их размеры составляют доли миллиметра", - отметил один из авторов исследования, заведующий лабораторией "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" и руководитель группы в Российском квантовом центре, профессор Алексей Устинов, слова которого приведены в сообщении.По словам Устинова, при использовании сверхпроводящих кубитов фактически возникает сильное взаимодействие между светом и материей, чего в естественных атомах добиться сложно.На сегодняшний день сверхпроводящие кубиты являются самым популярным и перспективным типом кубитов. На их основе чаще всего разрабатывают квантовые вычислительные устройства. При этом компьютеры, работающие на сверхпроводниковых кубитах, необходимо охлаждать до сверхнизких температур, практически до абсолютного нуля. Наиболее мощные из существующих на данный момент сверхпроводниковых квантовых компьютеров имеют в своем составе менее ста кубитов. При этом мощность устройства растет экспоненциальным образом с числом кубитов.Максимальное число кубитов, в свою очередь, ограничено размерами криостатов – специальных "холодильников", в которых кубиты охлаждаются до рабочих температур. Соответственно, перед исследователями и разработчиками встает задача передачи информации между криостатами в виде квантового сигнала для увеличения вычислительной мощности квантового процессора.Как решалась задачаДля решения этой задачи ученые использовали волновод - направляющий канал, в котором может распространяться световая волна. "Мы фактически реализовали одномерное пространство. Обычные атомы находятся в трехмерном пространстве, поэтому направление излучения нельзя предсказать, оно излучается во все стороны. Когда мы располагаем свехпроводящий кубит в волноводе, который является одномерным каналом распространения света, то свет может идти либо вправо, либо влево", - рассказал Устинов.По его словам, за счет взаимодействия с кубитами фотоны, которые распространяются в этом канале, начинают друг с другом эффективно взаимодействовать, возникает опосредованное через кубиты взаимодействие фотонов. "Они обмениваются квантовой информацией вполне определенным образом. Таким образом мы фактически можем изменять квантовые состояния фотонов, которые распространяются в таком одномерном пространстве", - подчеркнул Устинов.В ходе эксперимента было продемонстрировано, что за счет взаимодействия с массивом кубитов в фотонном спектре возникает интервал частот, в котором волновод становится непрозрачным. То есть, фотоны в этом интервале частот просто отражаются обратно за счет интерференции между разными кубитами, так как они не могут поглотиться. Это является свидетельством того, что описанное в исследовании эффективное взаимодействие между фотонами действительно существует.По мнению авторов исследования, результаты работы могут лечь в основу более масштабных экспериментов с большим числом кубитов, которые приблизят создание коммерческих квантовых вычислительных устройств.

https://ria.ru/20210217/rekord-1597773434.html

https://ria.ru/20201117/kvanty-1585064788.html

https://ria.ru/20210408/samsung-1727397696.html

карлсруэ

москва

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, карлсруэ, российский квантовый центр, мисис, москва, германия, технологии