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Туризм
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В Таллине из-за лягушек закрыли часть улиц
В Таллине из-за лягушек закрыли часть улиц
В Таллине временно закрыли автомобильное движение на нескольких улицах, чтобы не мешать сезонной миграции лягушек, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T00:11
2021-04-19T00:11
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Таллине временно закрыли автомобильное движение на нескольких улицах, чтобы не мешать сезонной миграции лягушек, сообщает ЕвроПульс. Через район Хааберсти столицы Эстонии проходит один из крупнейших миграционных коридоров этих земноводных в странах Балтии.Обычно добровольцы спасают в Эстонии около 15 тысяч лягушек в год на улицах и магистралях в рамках национальной программы "Лягушки на дороге". В этом году коронавирусные ограничения помешали проведению этой акции.Но из-за закрытия улиц земноводные смогут спокойно прыгать к своим ежегодным местам размножения.
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лягушки, туризм, балтия, туристы, новости - туризм, эстония, таллин

В Таллине из-за лягушек закрыли часть улиц

00:11 19.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay/Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Pixabay / Pixabay/Angelo_Giordano
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Таллине временно закрыли автомобильное движение на нескольких улицах, чтобы не мешать сезонной миграции лягушек, сообщает ЕвроПульс.
Через район Хааберсти столицы Эстонии проходит один из крупнейших миграционных коридоров этих земноводных в странах Балтии.
Обычно добровольцы спасают в Эстонии около 15 тысяч лягушек в год на улицах и магистралях в рамках национальной программы "Лягушки на дороге". В этом году коронавирусные ограничения помешали проведению этой акции.
Но из-за закрытия улиц земноводные смогут спокойно прыгать к своим ежегодным местам размножения.
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