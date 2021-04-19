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В Таллине из-за лягушек закрыли часть улиц

В Таллине из-за лягушек закрыли часть улиц

В Таллине временно закрыли автомобильное движение на нескольких улицах, чтобы не мешать сезонной миграции лягушек, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T00:11

2021-04-19T00:11

2021-04-19T00:11

лягушки

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Таллине временно закрыли автомобильное движение на нескольких улицах, чтобы не мешать сезонной миграции лягушек, сообщает ЕвроПульс. Через район Хааберсти столицы Эстонии проходит один из крупнейших миграционных коридоров этих земноводных в странах Балтии.Обычно добровольцы спасают в Эстонии около 15 тысяч лягушек в год на улицах и магистралях в рамках национальной программы "Лягушки на дороге". В этом году коронавирусные ограничения помешали проведению этой акции.Но из-за закрытия улиц земноводные смогут спокойно прыгать к своим ежегодным местам размножения.

https://ria.ru/20210405/niderlandy-1604302405.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лягушки, туризм, балтия, туристы, новости - туризм, эстония, таллин