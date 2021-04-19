https://ria.ru/20210419/taldom-1728912189.html

Найденная в Талдоме девочка пока не говорит, сообщила омбудсмен

Найденная в Талдоме девочка пока не говорит, сообщила омбудсмен

Две сестры, младшую из которых нашли истощенной в подмосковном Талдоме, находятся в детском социальном учреждении в Москве, их состояние удовлетворительное,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:35

2021-04-19T12:35

2021-04-19T12:35

ольга ярославская

ксения мишонова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

талдом

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_0:20:3077:1751_1920x0_80_0_0_f355b75f4b2f1bdda11cd0ba4e1807af.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Две сестры, младшую из которых нашли истощенной в подмосковном Талдоме, находятся в детском социальном учреждении в Москве, их состояние удовлетворительное, пострадавшая девочка пока не разговаривает, сообщила РИА Новости московский детский омбудсмен Ольга Ярославская.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В социальных сетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. СК сообщил, что матери в том доме не было, на нее возбуждено уголовное дело. Обе девочки были госпитализированы."Я недавно навещала этих девочек, они находятся в удовлетворительном состоянии. Младшая девочка, которую нашли в Талдоме, еще не говорит, но хорошо понимает обращенную к ней речь, хорошо двигается, ходит. Сейчас с ними работают специалисты, в том числе психологи и логопеды. Я очень надеюсь, что младшая девочка заговорит", - сказала Ярославская.Она уточнила, что обе девочки сейчас находятся в Москве в детском социальном учреждении."Что касается мамы, то с ней работают правоохранительные органы. Все дела, связанные с ограничением в родительских правах, это процесс долгий. Свое последнее слово скажет суд, и тогда мы сможем об этом говорить", - сказала Ярославская, отвечая на вопрос, ограничили ли мать девочек в правах.

https://ria.ru/20210419/taldom-1728884518.html

москва

талдом

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице. 2021-04-19T12:35 true PT2M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), москва, талдом, происшествия