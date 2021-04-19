https://ria.ru/20210419/taldom-1728912189.html
Найденная в Талдоме девочка пока не говорит, сообщила омбудсмен
Найденная в Талдоме девочка пока не говорит, сообщила омбудсмен
Две сестры, младшую из которых нашли истощенной в подмосковном Талдоме, находятся в детском социальном учреждении в Москве, их состояние удовлетворительное,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:35
2021-04-19T12:35
2021-04-19T12:35
ольга ярославская
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
талдом
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Две сестры, младшую из которых нашли истощенной в подмосковном Талдоме, находятся в детском социальном учреждении в Москве, их состояние удовлетворительное, пострадавшая девочка пока не разговаривает, сообщила РИА Новости московский детский омбудсмен Ольга Ярославская.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В социальных сетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. СК сообщил, что матери в том доме не было, на нее возбуждено уголовное дело. Обе девочки были госпитализированы."Я недавно навещала этих девочек, они находятся в удовлетворительном состоянии. Младшая девочка, которую нашли в Талдоме, еще не говорит, но хорошо понимает обращенную к ней речь, хорошо двигается, ходит. Сейчас с ними работают специалисты, в том числе психологи и логопеды. Я очень надеюсь, что младшая девочка заговорит", - сказала Ярославская.Она уточнила, что обе девочки сейчас находятся в Москве в детском социальном учреждении."Что касается мамы, то с ней работают правоохранительные органы. Все дела, связанные с ограничением в родительских правах, это процесс долгий. Свое последнее слово скажет суд, и тогда мы сможем об этом говорить", - сказала Ярославская, отвечая на вопрос, ограничили ли мать девочек в правах.
https://ria.ru/20210419/taldom-1728884518.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице.
2021-04-19T12:35
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РИА Новости
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ольга ярославская, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), москва, талдом, происшествия