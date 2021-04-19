https://ria.ru/20210419/taldom-1728884518.html

Кузнецова рассказала о состоянии найденной в Талдоме истощенной девочки

Кузнецова рассказала о состоянии найденной в Талдоме истощенной девочки

Наличие якобы врожденных болезней у найденной ранее в подмосковном Талдоме истощенной девочки не подтвердилось, она и ее старшая сестра чувствуют себя хорошо и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:26

2021-04-19T10:26

2021-04-19T11:35

ксения мишонова

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Наличие якобы врожденных болезней у найденной ранее в подмосковном Талдоме истощенной девочки не подтвердилось, она и ее старшая сестра чувствуют себя хорошо и стараются привыкнуть к нормальной детской жизни, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В социальных сетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. СК сообщил, что матери в том доме не было, на нее возбуждено уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды"."Вы напомнили про девочек, я не могу не рассказать о них, потому что мы постоянно на связи с уполномоченным по правам ребёнка (в Москве – ред.), постоянно следим за их состоянием. Вы знаете, предварительная информация по младшей девочке была о том, что есть некоторые вопросы к ее здоровью, которые якобы носили врожденный характер. Сейчас, к счастью, мы видим иную картину", - сказала Кузнецова."Когда я пришла в больницу к девочке, она лежала, накрывшись одеялом, сама укачивала себя, сосала пальчик – мы часто видим таких детей в ДДИ (детские дома интернаты – ред.), то уже спустя буквально полторы недели ребенок кардинально изменился. Она улыбается, такая улыбка светлая, добрая. Конечно, очень хотелось бы, чтобы нашлись любящие, заботливые родители, которые ей помогут забыть все то, что с ней было, восстановить ее здоровье, поставить на ноги, сопровождать по жизни", - рассказала детский омбудсмен.Отвечая на вопрос, как себя чувствует старшая сестра найденной девочки, Кузнецова сказала: "Она сейчас тоже находится в социальном центре…, занимается игрой на гитаре, первые звуки я слышала, пока ещё она играет с открытым грифом, начинает, но уже интересно. Кто-то даже аккомпанирует ей. Я надеюсь, что она найдёт свой интерес и сумеет устроиться в жизни. Пока делается все возможное, чтобы вернуть девочек к нормальной детской жизни. Дети расцветают от любви, у некоторых снимаются даже диагнозы".Также она рассказала о состоянии здоровья мальчика из Крыма, который был усыновлен многодетной матерью Ольгой Крамной после проживания в специализированном доме ребёнка "Ёлочка", где были выявлены проблемы с питанием и нехваткой врачей."Не так давно у меня в гостях был маленький Серёжа, которого мама усыновила из ДДИ в Крыму. Раньше это был "невесомый", лежачий ребёнок, а в семье он окреп. Он по кабинету у меня так бегал. Серёжа просто поражает. Когда видишь лежачего ребенка в детском доме-интернате и нам говорят, что его состояние связано с особенностями его здоровья… Но когда мы видим, как преображаются дети, находясь в семье… Возникают вопросы: какие диагнозы? Где они? Действует закон: когда ребёнка любят, он расцветает. Если есть рядом мама, которая заботится, все остальное приложится", - рассказала Кузнецова.Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>

https://ria.ru/20210326/tyurma-1603013349.html

москва

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"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице. 2021-04-19T10:26 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество