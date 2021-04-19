https://ria.ru/20210419/sud-1728977195.html

Криминальный авторитет Махо Тбилисский пойдет под суд в Москве

Криминальный авторитет Махо Тбилисский пойдет под суд в Москве

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:35

2021-04-19T17:35

2021-04-19T17:37

малхаз дарчиев (махо тбилисский)

россия

московский городской суд

москва

дед хасан (аслан усоян)

грузия

происшествия

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего гражданина Республики Грузия. Он обвиняется в совершении преступления… занятие высшего положения в преступной иерархии", - говорится в сообщении.Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Малхазе Дарчиеве, известном в криминальных кругах как Махо Тбилисский.По версии следствия, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии. Пользуясь безоговорочным авторитетом, он обязывает всех лиц преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, соблюдает и распространяет преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей.По информации "Коммерсанта", Дарчиев считался сторонником одного из самых известных криминальных лидеров на постсоветском пространстве Аслана Усояна (Дед Хасан). Судом в апреле 2020 года было установлено, что дважды судимый уроженец Тбилиси Дарчиев находился в России незаконно.Дед Хасан был смертельно ранен в январе 2013 года в центре Москвы, позднее он скончался в больнице.

https://ria.ru/20210408/kriminal-1727321900.html

https://ria.ru/20210112/kriminal-1592663108.html

россия

москва

грузия

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малхаз дарчиев (махо тбилисский), россия, московский городской суд, москва, дед хасан (аслан усоян), грузия, происшествия