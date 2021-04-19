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Криминальный авторитет Махо Тбилисский пойдет под суд в Москве
Криминальный авторитет Махо Тбилисский пойдет под суд в Москве
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:35
2021-04-19T17:37
малхаз дарчиев (махо тбилисский)
россия
московский городской суд
москва
дед хасан (аслан усоян)
грузия
происшествия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего гражданина Республики Грузия. Он обвиняется в совершении преступления… занятие высшего положения в преступной иерархии", - говорится в сообщении.Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Малхазе Дарчиеве, известном в криминальных кругах как Махо Тбилисский.По версии следствия, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии. Пользуясь безоговорочным авторитетом, он обязывает всех лиц преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, соблюдает и распространяет преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей.По информации "Коммерсанта", Дарчиев считался сторонником одного из самых известных криминальных лидеров на постсоветском пространстве Аслана Усояна (Дед Хасан). Судом в апреле 2020 года было установлено, что дважды судимый уроженец Тбилиси Дарчиев находился в России незаконно.Дед Хасан был смертельно ранен в январе 2013 года в центре Москвы, позднее он скончался в больнице.
https://ria.ru/20210408/kriminal-1727321900.html
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малхаз дарчиев (махо тбилисский), россия, московский городской суд, москва, дед хасан (аслан усоян), грузия, происшествия

Криминальный авторитет Махо Тбилисский пойдет под суд в Москве

17:35 19.04.2021 (обновлено: 17:37 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего гражданина Республики Грузия. Он обвиняется в совершении преступления… занятие высшего положения в преступной иерархии", - говорится в сообщении.
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В Волгоградской области задержали криминального авторитета
Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Малхазе Дарчиеве, известном в криминальных кругах как Махо Тбилисский.
По версии следствия, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии. Пользуясь безоговорочным авторитетом, он обязывает всех лиц преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, соблюдает и распространяет преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей.
По информации "Коммерсанта", Дарчиев считался сторонником одного из самых известных криминальных лидеров на постсоветском пространстве Аслана Усояна (Дед Хасан). Судом в апреле 2020 года было установлено, что дважды судимый уроженец Тбилиси Дарчиев находился в России незаконно.
Дед Хасан был смертельно ранен в январе 2013 года в центре Москвы, позднее он скончался в больнице.
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Малхаз Дарчиев (Махо Тбилисский)РоссияМосковский городской судМоскваДед Хасан (Аслан Усоян)ГрузияПроисшествия
 
 
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