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Российские истребители МиГ-31БМ отработали уход от атаки противника
Российские истребители МиГ-31БМ отработали уход от атаки противника
Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учений провели ракетные стрельбы... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:44
2021-04-19T11:28
россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учений провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана, сообщила пресс-служба ТОФ.Маневры отработали в ходе контрольной проверки за зимний период обучения."Летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника", — говорится в сообщении.Особое внимание военные уделили технике пилотирования с наступательными и оборонительными маневрами на больших, малых и предельно малых высотах. Молодые пилоты истребительной эскадрильи впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели. Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность

Российские истребители МиГ-31БМ отработали уход от атаки противника

10:44 19.04.2021 (обновлено: 11:28 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребители-перехватчики МиГ-31БМ
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учений провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана, сообщила пресс-служба ТОФ.
Маневры отработали в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.
"Летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника", — говорится в сообщении.
Особое внимание военные уделили технике пилотирования с наступательными и оборонительными маневрами на больших, малых и предельно малых высотах. Молодые пилоты истребительной эскадрильи впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели. Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Кадры первого полета МиГ-31 над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 17:30
Российские МиГ-31 впервые пролетели с дозаправкой над Северным полюсом
 
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