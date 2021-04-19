https://ria.ru/20210419/strelby-1728887736.html
Российские истребители МиГ-31БМ отработали уход от атаки противника
Российские истребители МиГ-31БМ отработали уход от атаки противника
Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учений провели ракетные стрельбы... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:44
2021-04-19T10:44
2021-04-19T11:28
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тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учений провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана, сообщила пресс-служба ТОФ.Маневры отработали в ходе контрольной проверки за зимний период обучения."Летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника", — говорится в сообщении.Особое внимание военные уделили технике пилотирования с наступательными и оборонительными маневрами на больших, малых и предельно малых высотах. Молодые пилоты истребительной эскадрильи впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели. Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20210326/samolety-1603020462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости.
Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России
в рамках учений провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана
, сообщила пресс-служба ТОФ
.
Маневры отработали в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.
"Летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника", — говорится в сообщении.
Особое внимание военные уделили технике пилотирования с наступательными и оборонительными маневрами на больших, малых и предельно малых высотах. Молодые пилоты истребительной эскадрильи впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели. Для них учения стали завершающим этапом подготовки к боевому дежурству по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота.