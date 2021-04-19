https://ria.ru/20210419/stena-1728913596.html

В Муроме рухнула стена женского монастыря

В Муроме рухнула стена женского монастыря

Одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме Владимирской области обрушилась, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Муромской епархии... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:40

2021-04-19T12:40

2021-04-19T12:40

религия и мировоззрение

русская православная церковь

муром

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости. Одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме Владимирской области обрушилась, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Муромской епархии священник Артемий Чернов."Никто не пострадал, стена рухнула вчера... по причине ветхости. Акт об аварийности объекта был составлен еще год назад", - рассказал священник.Он отметил, что объект является памятником федерального значения, монастырь использует его по договору пользования. "Восстанавливать будем, естественно. Вопрос только, кто будет восстанавливать: государство, поскольку это памятник федерального значения и собственность федеральная, либо это упадет на церковь. В каком это будет объеме, пока непонятно", - отметил Чернов.

https://ria.ru/20210416/pozhar-1728538712.html

муром

владимирская область

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русская православная церковь, муром, владимирская область