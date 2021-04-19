https://ria.ru/20210419/stena-1728913596.html
В Муроме рухнула стена женского монастыря
В Муроме рухнула стена женского монастыря
Одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме Владимирской области обрушилась, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Муромской епархии... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
2021-04-19T12:40
религия и мировоззрение
русская православная церковь
муром
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости. Одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме Владимирской области обрушилась, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Муромской епархии священник Артемий Чернов."Никто не пострадал, стена рухнула вчера... по причине ветхости. Акт об аварийности объекта был составлен еще год назад", - рассказал священник.Он отметил, что объект является памятником федерального значения, монастырь использует его по договору пользования. "Восстанавливать будем, естественно. Вопрос только, кто будет восстанавливать: государство, поскольку это памятник федерального значения и собственность федеральная, либо это упадет на церковь. В каком это будет объеме, пока непонятно", - отметил Чернов.
https://ria.ru/20210416/pozhar-1728538712.html
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русская православная церковь, муром, владимирская область
РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости.
Одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме Владимирской области
обрушилась, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Муромской епархии священник Артемий Чернов.
"Никто не пострадал, стена рухнула вчера... по причине ветхости. Акт об аварийности объекта был составлен еще год назад", - рассказал священник.
Он отметил, что объект является памятником федерального значения, монастырь использует его по договору пользования.
"Восстанавливать будем, естественно. Вопрос только, кто будет восстанавливать: государство, поскольку это памятник федерального значения и собственность федеральная, либо это упадет на церковь. В каком это будет объеме, пока непонятно", - отметил Чернов.