https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

За что надо сказать "Спасибо!" новой администрации США

За что надо сказать "Спасибо!" новой администрации США

Россия получила полную свободу действовать в международных делах по своему усмотрению и развиваться сообразно собственным представлениям. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:11

2021-04-19T17:11

2021-04-19T18:27

россия

санкции в отношении россии

сша

александр яковенко

авторы

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Россия получила полную свободу действовать в международных делах по своему усмотрению и развиваться сообразно собственным представлениям.Последний выверт президента США Джозефа Байдена, который позвонил президенту РФ Владимиру Путину и выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, а затем запустил очередную порцию антироссийских санкций, да еще под предлогом невнятных "злонамеренных действий" Москвы ввел очередное чрезвычайное положение в области национальной безопасности, знаменует собой для России эмансипирующий момент, все значение которого смогут оценить лишь историки. Но уже ясно, что исчезли остатки иллюзий последних 30 лет, что мы имеем дело с рациональным Западом, который вот-вот в своей "благотворности" станет вести себя по отношению к России и всему остальному миру нормально. Получается, что именно стремление к гегемонии и ее сохранению во что бы то ни стало и вопреки фактам радикальной трансформации мира после окончания холодной войны – как единственно возможного способа своего существования – и есть эта присущая США и Западу в целом нормальность.Этой ясности нам не хватало, причем не только в сфере внешней политики. Мы порой были вынуждены оглядываться на то, как прореагируют на те или иные действия в защиту наших национальных интересов западные столицы. Кстати, в ЕС, где решили поддержать наращивание США санкционного прессинга против России, должны понимать, что их мнения также обнуляются для нас таким подходом. Мы обрели полную свободу не только действовать в международных делах по своему усмотрению, но и развиваться сообразно собственным представлениям, укрепляя свою экономическую и финансовую самодостаточность. Многое прояснила пандемия, показав, кто есть кто в вопросах обеспечения здоровья собственного населения и глобальной эпидемиологической безопасности. Не исключено, что столь явная для всех неспособность выиграть эту "гонку", а именно за гонку ее и выдают сами западные элиты, стала пресловутой "последней каплей", заставившей США и Запад в целом действовать вызывающе вопреки здравому смыслу и "дипломатическому процессу", который продолжает поминать Байден.Наверное, наиболее важно, что поведение Америки, действующей стандартно в ответ на собственный кризис – поисками внешнего врага и назначением виновных за границей, – снимает с нас вериги еще сохранявшейся относительной зависимости в области развития. Это, как и уход от финансовой зависимости, может служить примером для всех незападных стран, разумеется, там, где он нужен (так, вряд ли в нем нуждаются в Пекине).Фактически, уничтожив всю инфраструктуру контроля над вооружениями, США освободили нас и в сфере военного строительства, где мы теперь можем руководствоваться исключительно собственными интересами безопасности и развития имеющихся у нас технологий. Конечно, мы предпочли бы действовать в согласии с партнерами, но они сделали свой выбор, что упрощает жизнь. Американцы никогда не скрывали, что их напрягает необходимость считаться с партнерами. Теперь этой свободой они решили поделиться с нами.Кто-то скажет: "Спасибо, Америка!" Для кого-то это будет долгожданное "Good-bye, America!" Но нельзя не заметить глубокого символизма этого "стратегического" прощания до лучших времен. Банальное во всех отношениях поведение США помогает нам в главном – в интеллектуальном раскрепощении, в том числе на уровне общественного мнения, имея в виду пресловутое "А что там скажут?!". Печально, хотя, может быть, как раз удачно, что все это относится и к Европе, в пользу которой многие еще были склонны толковать свои сомнения, признавая, что это трудно делать в отношении Америки.Это ментальное освобождение на фоне чрезвычайщины в США, которые, решая внутренние проблемы за наш счет, и близкой к нулю эффективности самих санкций служит, пожалуй, ключевым преимуществом сложившейся ситуации. Как и любую другую, ее надо рассматривать через призму баланса возможностей и проблем. Первые явно перевешивают. Теперь нам надо держать в качестве ориентира весь остальной мир, которому мы уделяли недостаточно внимания из-за сосредоточенности на своих проблемах с Западом – отныне здесь пусто, в том числе в философском смысле, так как просел и главный западный продукт – капитализм, потерявший человеческое лицо, которое он было обрел в послевоенный период благодаря соревнованию с СССР.Уверен, что из глобальной политики, да и из нашей общественной жизни, уходит главный деморализующий и подчас парализующий фактор в лице Запада, его идеологии, политики и ценностей. За это и надо сказать "Спасибо!" новой администрации США. * Материал впервые опубликован в НГ

https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728874353.html

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https://ria.ru/20210419/ssha-1728927519.html

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россия, санкции в отношении россии, сша, александр яковенко, авторы