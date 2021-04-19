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Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
Около 16 миллионов доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот, около 20 миллионов доз произведено, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:17
2021-04-19T12:17
2021-04-19T12:59
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Около 16 миллионов доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот, около 20 миллионов доз произведено, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Произведено порядка 20 миллионов доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 миллионов доз вакцины", - сказал Логунов на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Он уточнил, что к настоящему моменту вакцина зарегистрирована в 60 странах мира, как минимум шесть стран проявили желание производить эту вакцину.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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