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Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот

Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот

Около 16 миллионов доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот, около 20 миллионов доз произведено, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:17

2021-04-19T12:17

2021-04-19T12:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Около 16 миллионов доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот, около 20 миллионов доз произведено, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Произведено порядка 20 миллионов доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 миллионов доз вакцины", - сказал Логунов на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Он уточнил, что к настоящему моменту вакцина зарегистрирована в 60 странах мира, как минимум шесть стран проявили желание производить эту вакцину.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество