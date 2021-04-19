Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/spirt-1728887102.html
В Одесской области обнаружили шланг для перегонки спирта через границу
В Одесской области обнаружили шланг для перегонки спирта через границу
Украинские пограничники демонтировали в Одесской области трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:42
2021-04-19T10:42
одесская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389099_0:0:1763:991_1920x0_80_0_0_f256171f17f15e56922e966f31606aec.jpg
КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Украинские пограничники демонтировали в Одесской области трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины."Трубопровод, проложенный на глубине 1 метра под землей, обнаружили пограничники Подольского отряда на центральном участке украино-молдавской границы… Правоохранители обнаружили пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра, который находился на глубине 1 метра под землей. Трубопровод, вероятно, готовили для незаконного перемещения спирта, но не использовали, поскольку в середине он был сухим и не имел характерных запахов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, чтобы демонтировать его, пограничникам пришлось привлечь специальную технику, всего из-под земли достали более 100 метров шланга, который пролегал от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области.
https://ria.ru/20210324/antiseptik-1602692576.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389099_77:0:1596:1139_1920x0_80_0_0_c957ce2936ff5ff22f429995259553bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесская область, украина, в мире

В Одесской области обнаружили шланг для перегонки спирта через границу

10:42 19.04.2021
 
© Sputnik / Мария Амелина / Перейти в фотобанкУкраинские пограничники и паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Украинские пограничники и паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Sputnik / Мария Амелина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Украинские пограничники демонтировали в Одесской области трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Трубопровод, проложенный на глубине 1 метра под землей, обнаружили пограничники Подольского отряда на центральном участке украино-молдавской границы… Правоохранители обнаружили пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра, который находился на глубине 1 метра под землей. Трубопровод, вероятно, готовили для незаконного перемещения спирта, но не использовали, поскольку в середине он был сухим и не имел характерных запахов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, чтобы демонтировать его, пограничникам пришлось привлечь специальную технику, всего из-под земли достали более 100 метров шланга, который пролегал от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области.
Антисептический гель для рук - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 18:11
В Росалкогольрегулировании высказались о продаже антисептика с 90% спирта
 
Одесская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30Эксперт назвал причину обвинений Чехии в адрес России
12:28Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
Лента новостейМолния