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В Одесской области обнаружили шланг для перегонки спирта через границу

В Одесской области обнаружили шланг для перегонки спирта через границу

Украинские пограничники демонтировали в Одесской области трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:42

2021-04-19T10:42

2021-04-19T10:42

одесская область

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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Украинские пограничники демонтировали в Одесской области трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины."Трубопровод, проложенный на глубине 1 метра под землей, обнаружили пограничники Подольского отряда на центральном участке украино-молдавской границы… Правоохранители обнаружили пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра, который находился на глубине 1 метра под землей. Трубопровод, вероятно, готовили для незаконного перемещения спирта, но не использовали, поскольку в середине он был сухим и не имел характерных запахов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, чтобы демонтировать его, пограничникам пришлось привлечь специальную технику, всего из-под земли достали более 100 метров шланга, который пролегал от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области.

https://ria.ru/20210324/antiseptik-1602692576.html

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одесская область, украина, в мире