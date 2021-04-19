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В Одесской области обнаружили шланг для перегонки спирта через границу
В Одесской области обнаружили шланг для перегонки спирта через границу
Украинские пограничники демонтировали в Одесской области трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:42
2021-04-19T10:42
2021-04-19T10:42
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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Украинские пограничники демонтировали в Одесской области трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины."Трубопровод, проложенный на глубине 1 метра под землей, обнаружили пограничники Подольского отряда на центральном участке украино-молдавской границы… Правоохранители обнаружили пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра, который находился на глубине 1 метра под землей. Трубопровод, вероятно, готовили для незаконного перемещения спирта, но не использовали, поскольку в середине он был сухим и не имел характерных запахов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, чтобы демонтировать его, пограничникам пришлось привлечь специальную технику, всего из-под земли достали более 100 метров шланга, который пролегал от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области.
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КИЕВ, 19 апр – РИА Новости.
Украинские пограничники демонтировали в Одесской области
трубопровод, по которому планировалось незаконно перемещать спирт через украино-молдавскую границу, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины
.
"Трубопровод, проложенный на глубине 1 метра под землей, обнаружили пограничники Подольского отряда на центральном участке украино-молдавской границы… Правоохранители обнаружили пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра, который находился на глубине 1 метра под землей. Трубопровод, вероятно, готовили для незаконного перемещения спирта, но не использовали, поскольку в середине он был сухим и не имел характерных запахов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, чтобы демонтировать его, пограничникам пришлось привлечь специальную технику, всего из-под земли достали более 100 метров шланга, который пролегал от границы в направлении одного из частных домов в селе Розалевка Одесской области.