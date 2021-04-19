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Сотни миллионов евро и вековые деревья: как восстанавливают Нотр-Дам
Сотни миллионов евро и вековые деревья: как восстанавливают Нотр-Дам
Спустя два года после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери можно осторожно надеяться, что Нотр-Дам удастся восстановить. На реставрацию собрали... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:00
2021-04-19T12:19
эммануэль макрон
нотр-дам (собор парижской богоматери)
пожар в соборе парижской богоматери
париж
фото
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Спустя два года после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери можно осторожно надеяться, что Нотр-Дам удастся восстановить. На реставрацию собрали беспрецедентную сумму. Как идут работы и что уже сделано — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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эммануэль макрон, нотр-дам (собор парижской богоматери), пожар в соборе парижской богоматери, париж, фото, фото

Сотни миллионов евро и вековые деревья: как восстанавливают Нотр-Дам

12:00 19.04.2021 (обновлено: 12:19 19.04.2021)
 
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Спустя два года после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери можно осторожно надеяться, что Нотр-Дам удастся восстановить. На реставрацию собрали беспрецедентную сумму. Как идут работы и что уже сделано — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Benoit Tessier/Pool

В апреле 2019 года страшный пожар практически уничтожил главный символ французской столицы — собор Парижской Богоматери.

Реконструкция Собора Парижской Богоматери
1 из 11

В апреле 2019 года страшный пожар практически уничтожил главный символ французской столицы — собор Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier/Pool
© REUTERS / Benoit Tessier/Pool

Сразу после трагических событий президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения участка реконструкции крыши собора Парижской Богоматери
2 из 11

Сразу после трагических событий президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.

© REUTERS / Benoit Tessier/Pool
© REUTERS / Benoit Tessier/Pool

Во вторую годовщину пожара французский президент снова посетил собор и отметил, как много сделано.

Реконструкция Собора Парижской Богоматери
3 из 11

Во вторую годовщину пожара французский президент снова посетил собор и отметил, как много сделано.

© REUTERS / Benoit Tessier/Pool
© REUTERS / Pool/Benoit Tessier

"Мы все впечатлены тем, что видим, впечатлены той работой, которая была сделана за два года... Мы видим, какая огромная работа была проведена за два года", — отметил Макрон.

Журналисты на крыше собора Парижской Богоматери
4 из 11

"Мы все впечатлены тем, что видим, впечатлены той работой, которая была сделана за два года... Мы видим, какая огромная работа была проведена за два года", — отметил Макрон.

© REUTERS / Pool/Benoit Tessier
© AP Photo / Francois Mori

Работы по обеспечению безопасности сооружения должны завершиться к концу лета, а затем начнется этап реставрации.

Реконструкция Собора Парижской Богоматери
5 из 11

Работы по обеспечению безопасности сооружения должны завершиться к концу лета, а затем начнется этап реставрации.

© AP Photo / Francois Mori
© REUTERS / Benoit Tessier/Pool

На реставрацию Нотр-Дама собраны 830 миллионов евро пожертвований. В сборе средств участвовали 340 тысяч доноров из 150 стран.

Реконструкция Собора Парижской Богоматери
6 из 11

На реставрацию Нотр-Дама собраны 830 миллионов евро пожертвований. В сборе средств участвовали 340 тысяч доноров из 150 стран.

© REUTERS / Benoit Tessier/Pool
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat

Минувшим летом принято решение о восстановлении внешней архитектуры собора, шпиля и крыши в идентичном виде.

Люди гуляют перед собором Парижской Богоматери во время восстановительных работ
7 из 11

Минувшим летом принято решение о восстановлении внешней архитектуры собора, шпиля и крыши в идентичном виде.

© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
© AP Photo / Francois Mori

В конце марта утвердили проект реставрации деревянного каркаса крыши собора. Комиссия поддержала рисунок, близкий к исчезнувшему.

Реконструкция Собора Парижской Богоматери
8 из 11

В конце марта утвердили проект реставрации деревянного каркаса крыши собора. Комиссия поддержала рисунок, близкий к исчезнувшему.

© AP Photo / Francois Mori
© REUTERS / Benoit Tessier/Pool

Для воссоздания шпиля, поперечного нефа и прилегающих пролетов собрали тысячу дубов.

Реконструкция Собора Парижской Богоматери
9 из 11

Для воссоздания шпиля, поперечного нефа и прилегающих пролетов собрали тысячу дубов.

© REUTERS / Benoit Tessier/Pool
© REUTERS / Benoit Tessier/Pool

Для реконструкции отбирают деревья возрастом более 100—200 лет.

Реконструкция Собора Парижской Богоматери
10 из 11

Для реконструкции отбирают деревья возрастом более 100—200 лет.

© REUTERS / Benoit Tessier/Pool
© AP Photo / Francois Mori

Собор Парижской Богоматери сегодня.

Женщина на пробежке перед собором Парижской Богоматери
11 из 11

Собор Парижской Богоматери сегодня.

© AP Photo / Francois Mori
 
Эммануэль МакронНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Пожар в соборе Парижской БогоматериПарижФото
 
 
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