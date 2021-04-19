https://ria.ru/20210419/sobor-1728383943.html

Сотни миллионов евро и вековые деревья: как восстанавливают Нотр-Дам

Сотни миллионов евро и вековые деревья: как восстанавливают Нотр-Дам

Спустя два года после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери можно осторожно надеяться, что Нотр-Дам удастся восстановить. На реставрацию собрали... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:00

2021-04-19T12:00

2021-04-19T12:19

эммануэль макрон

нотр-дам (собор парижской богоматери)

пожар в соборе парижской богоматери

париж

фото

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Спустя два года после страшного пожара в соборе Парижской Богоматери можно осторожно надеяться, что Нотр-Дам удастся восстановить. На реставрацию собрали беспрецедентную сумму. Как идут работы и что уже сделано — в фотоленте Ria.ru.

париж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, нотр-дам (собор парижской богоматери), пожар в соборе парижской богоматери, париж, фото, фото