Сотни миллионов евро и вековые деревья: как восстанавливают Нотр-Дам
В апреле 2019 года страшный пожар практически уничтожил главный символ французской столицы — собор Парижской Богоматери.
В апреле 2019 года страшный пожар практически уничтожил главный символ французской столицы — собор Парижской Богоматери.
Сразу после трагических событий президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.
Сразу после трагических событий президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.
Во вторую годовщину пожара французский президент снова посетил собор и отметил, как много сделано.
Во вторую годовщину пожара французский президент снова посетил собор и отметил, как много сделано.
"Мы все впечатлены тем, что видим, впечатлены той работой, которая была сделана за два года... Мы видим, какая огромная работа была проведена за два года", — отметил Макрон.
"Мы все впечатлены тем, что видим, впечатлены той работой, которая была сделана за два года... Мы видим, какая огромная работа была проведена за два года", — отметил Макрон.
Работы по обеспечению безопасности сооружения должны завершиться к концу лета, а затем начнется этап реставрации.
Работы по обеспечению безопасности сооружения должны завершиться к концу лета, а затем начнется этап реставрации.
На реставрацию Нотр-Дама собраны 830 миллионов евро пожертвований. В сборе средств участвовали 340 тысяч доноров из 150 стран.
На реставрацию Нотр-Дама собраны 830 миллионов евро пожертвований. В сборе средств участвовали 340 тысяч доноров из 150 стран.
Минувшим летом принято решение о восстановлении внешней архитектуры собора, шпиля и крыши в идентичном виде.
Минувшим летом принято решение о восстановлении внешней архитектуры собора, шпиля и крыши в идентичном виде.
В конце марта утвердили проект реставрации деревянного каркаса крыши собора. Комиссия поддержала рисунок, близкий к исчезнувшему.
В конце марта утвердили проект реставрации деревянного каркаса крыши собора. Комиссия поддержала рисунок, близкий к исчезнувшему.
Для воссоздания шпиля, поперечного нефа и прилегающих пролетов собрали тысячу дубов.
Для воссоздания шпиля, поперечного нефа и прилегающих пролетов собрали тысячу дубов.
Для реконструкции отбирают деревья возрастом более 100—200 лет.
Собор Парижской Богоматери сегодня.
Собор Парижской Богоматери сегодня.