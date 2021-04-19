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В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
Мокрый снег ожидается в центре Европейской России в ночь на среду, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T03:36
2021-04-19T07:42
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мокрый снег ожидается в центре Европейской России в ночь на среду, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Теплую погоду, которая установилась в центре Европейской России на предыдущей неделе благодаря теплому юго-восточному ветру, сменит прохладная - из-за приближения циклона и холодного северо-восточного ветра.К середине недели, по его словам, по сравнению с прошлой неделей похолодает на десять градусов.В Москве в понедельник ожидается 11-12 градусов, в ночь на вторник похолодает до 3-4 градусов, а по области - до нуля. "В ночь на среду - от одного до шести градусов. Похолодание сильнейшее, на десять градусов температура понизится, но при этом она будет около нормы, но не ниже. Вот такой и должен быть апрель", - отметил Вильфанд.Вместе с изменением характера погоды жителям центра Европейской России придется столкнуться и с перепадом атмосферного давления - самый большой ожидается в Москве, которая окажется в центре циклона. За вторник давление меньше чем за сутки упадет на 15 миллиметров ртутного столба.Поскольку циклон быстро пройдет, уже в четверг ожидается потепление, температура повысится до 13-18 градусов, заключил синоптик.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег

03:36 19.04.2021 (обновлено: 07:42 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мокрый снег ожидается в центре Европейской России в ночь на среду, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Теплую погоду, которая установилась в центре Европейской России на предыдущей неделе благодаря теплому юго-восточному ветру, сменит прохладная - из-за приближения циклона и холодного северо-восточного ветра.
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"Небольшие осадки будут постоянно, но они будут насколько небольшими и не повсеместными, что кто-то их заметит, а кто-то нет... В ночь на среду наиболее заметные осадки, и они уже будут не только в виде дождя, но и большая вероятность мокрого снега...", - сказал Вильфанд.

К середине недели, по его словам, по сравнению с прошлой неделей похолодает на десять градусов.
В Москве в понедельник ожидается 11-12 градусов, в ночь на вторник похолодает до 3-4 градусов, а по области - до нуля. "В ночь на среду - от одного до шести градусов. Похолодание сильнейшее, на десять градусов температура понизится, но при этом она будет около нормы, но не ниже. Вот такой и должен быть апрель", - отметил Вильфанд.
Вместе с изменением характера погоды жителям центра Европейской России придется столкнуться и с перепадом атмосферного давления - самый большой ожидается в Москве, которая окажется в центре циклона. За вторник давление меньше чем за сутки упадет на 15 миллиметров ртутного столба.
Поскольку циклон быстро пройдет, уже в четверг ожидается потепление, температура повысится до 13-18 градусов, заключил синоптик.
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