https://ria.ru/20210419/sneg-1728865044.html

В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег

В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег

Мокрый снег ожидается в центре Европейской России в ночь на среду, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T03:36

2021-04-19T03:36

2021-04-19T07:42

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мокрый снег ожидается в центре Европейской России в ночь на среду, может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Теплую погоду, которая установилась в центре Европейской России на предыдущей неделе благодаря теплому юго-восточному ветру, сменит прохладная - из-за приближения циклона и холодного северо-восточного ветра.К середине недели, по его словам, по сравнению с прошлой неделей похолодает на десять градусов.В Москве в понедельник ожидается 11-12 градусов, в ночь на вторник похолодает до 3-4 градусов, а по области - до нуля. "В ночь на среду - от одного до шести градусов. Похолодание сильнейшее, на десять градусов температура понизится, но при этом она будет около нормы, но не ниже. Вот такой и должен быть апрель", - отметил Вильфанд.Вместе с изменением характера погоды жителям центра Европейской России придется столкнуться и с перепадом атмосферного давления - самый большой ожидается в Москве, которая окажется в центре циклона. За вторник давление меньше чем за сутки упадет на 15 миллиметров ртутного столба.Поскольку циклон быстро пройдет, уже в четверг ожидается потепление, температура повысится до 13-18 градусов, заключил синоптик.

https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html

https://ria.ru/20210415/pogoda-1728336977.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество