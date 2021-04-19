Симферопольцев предупредили об ухудшении качества воды
15:30 19.04.2021 (обновлено: 21:09 19.04.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на этой неделе в связи с переходом Симферополя на новый график водоснабжения возможно временное ухудшение качества подаваемой воды.
Ранее Аксенов сообщил, что в Симферополе вода с 24 апреля будет подаваться с 6.00 до полуночи ежедневно, город по-прежнему остается без горячего водоснабжения. При этом в тестовом режиме новую систему водоснабжения опробуют 22 и 23 апреля. На данный момент вода в дома Симферополя и двух районов подается шесть часов в сутки, по три утром и вечером.
"Прошу у симферопольцев извинения. В четверг и пятницу возможны срывы графика, возможна мутность, подача некачественной воды в систему водоснабжения. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более рациональный график", - сказал Аксенов в видеобращении к крымчанам.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.