https://ria.ru/20210419/simferopol-1728952565.html

Симферопольцев предупредили об ухудшении качества воды

Симферопольцев предупредили об ухудшении качества воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на этой неделе в связи с переходом Симферополя на новый график водоснабжения возможно временное ухудшение качества... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:30

2021-04-19T15:30

2021-04-19T21:09

россия

жкх

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на этой неделе в связи с переходом Симферополя на новый график водоснабжения возможно временное ухудшение качества подаваемой воды.Ранее Аксенов сообщил, что в Симферополе вода с 24 апреля будет подаваться с 6.00 до полуночи ежедневно, город по-прежнему остается без горячего водоснабжения. При этом в тестовом режиме новую систему водоснабжения опробуют 22 и 23 апреля. На данный момент вода в дома Симферополя и двух районов подается шесть часов в сутки, по три утром и вечером."Прошу у симферопольцев извинения. В четверг и пятницу возможны срывы графика, возможна мутность, подача некачественной воды в систему водоснабжения. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более рациональный график", - сказал Аксенов в видеобращении к крымчанам.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210419/voda-1728889989.html

россия

симферополь

республика крым

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россия, жкх, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество