https://ria.ru/20210419/sigarety-1729017821.html

В США разрабатывают новые нормативы для сигарет

В США разрабатывают новые нормативы для сигарет

Американская администрация рассматривает возможность обязать табачные компании снижать уровень никотина в продаваемых в США сигаретах таким образом, чтобы они... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T23:49

2021-04-19T23:49

2021-04-19T23:49

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность обязать табачные компании снижать уровень никотина в продаваемых в США сигаретах таким образом, чтобы они не вызывали привыкания, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.По ее данным, подобная мера рассматривается на фоне приближения крайнего срока, когда американские власти должны объявить о своем решении по вопросу о том, запрещать ли сигареты с ментолом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США должно вынести решение в ответ на соответствующую петицию к 29 апреля.Источники издания заявили, что сейчас в администрации США думают, вводить ли запрет на сигареты с ментолом или требование по снижению уровня никотина в сигаретах - или же обе меры сразу.Газета указывает, что на реализацию обеих мер уйдут годы, причем на этом пути могут возникнуть юридические проблемы. Белый дом и FDA не предоставили своих комментариев.По данным FDA, сам по себе никотин не вызывает рака, болезней сердца или легких, однако он вызывает привыкание к сигаретам. Что касается запрета на ментоловые сигареты, то он будет направлен на снижение числа курящих среди молодых людей, у многих из которых пристрастие к курению начинается как раз с сигарет с ментолом.

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

https://ria.ru/20210415/morschiny-1728330956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире