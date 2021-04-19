Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/sigarety-1729017821.html
В США разрабатывают новые нормативы для сигарет
В США разрабатывают новые нормативы для сигарет
Американская администрация рассматривает возможность обязать табачные компании снижать уровень никотина в продаваемых в США сигаретах таким образом, чтобы они... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T23:49
2021-04-19T23:49
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:521:2385:1863_1920x0_80_0_0_83cb9bdb86a86a6a16c98efc8dd79ff7.jpg
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность обязать табачные компании снижать уровень никотина в продаваемых в США сигаретах таким образом, чтобы они не вызывали привыкания, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.По ее данным, подобная мера рассматривается на фоне приближения крайнего срока, когда американские власти должны объявить о своем решении по вопросу о том, запрещать ли сигареты с ментолом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США должно вынести решение в ответ на соответствующую петицию к 29 апреля.Источники издания заявили, что сейчас в администрации США думают, вводить ли запрет на сигареты с ментолом или требование по снижению уровня никотина в сигаретах - или же обе меры сразу.Газета указывает, что на реализацию обеих мер уйдут годы, причем на этом пути могут возникнуть юридические проблемы. Белый дом и FDA не предоставили своих комментариев.По данным FDA, сам по себе никотин не вызывает рака, болезней сердца или легких, однако он вызывает привыкание к сигаретам. Что касается запрета на ментоловые сигареты, то он будет направлен на снижение числа курящих среди молодых людей, у многих из которых пристрастие к курению начинается как раз с сигарет с ментолом.
https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html
https://ria.ru/20210415/morschiny-1728330956.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/92255/23/922552301_0:298:2385:2087_1920x0_80_0_0_fb4c2a2713fff2ac35882988adb69108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

В США разрабатывают новые нормативы для сигарет

23:49 19.04.2021
 
© Fotolia / PiLensPhotoЗапрет курения
Запрет курения - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Fotolia / PiLensPhoto
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность обязать табачные компании снижать уровень никотина в продаваемых в США сигаретах таким образом, чтобы они не вызывали привыкания, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По ее данным, подобная мера рассматривается на фоне приближения крайнего срока, когда американские власти должны объявить о своем решении по вопросу о том, запрещать ли сигареты с ментолом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США должно вынести решение в ответ на соответствующую петицию к 29 апреля.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 18:45
Вред курения - все о влиянии привычки на организм человека и окружающих
Источники издания заявили, что сейчас в администрации США думают, вводить ли запрет на сигареты с ментолом или требование по снижению уровня никотина в сигаретах - или же обе меры сразу.
Газета указывает, что на реализацию обеих мер уйдут годы, причем на этом пути могут возникнуть юридические проблемы. Белый дом и FDA не предоставили своих комментариев.
По данным FDA, сам по себе никотин не вызывает рака, болезней сердца или легких, однако он вызывает привыкание к сигаретам. Что касается запрета на ментоловые сигареты, то он будет направлен на снижение числа курящих среди молодых людей, у многих из которых пристрастие к курению начинается как раз с сигарет с ментолом.
Мужчина с морщинами на лбу - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 04:10
Назван способ избавиться от морщин курильщика
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния