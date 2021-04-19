https://ria.ru/20210419/sibgmu-1728558702.html

Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?

Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?

Вирусы – кусочки свободного генетического кода – способны, оказывается, не только портить нам жизнь и угрожать цивилизации. Почти 100% всех существующих вирусов РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T03:00

2021-04-19T03:00

2021-04-19T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский государственный медицинский университет

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вирусы – кусочки свободного генетического кода – способны, оказывается, не только портить нам жизнь и угрожать цивилизации. Почти 100% всех существующих вирусов незаметно трудятся вместе с нами и внутри нас на протяжении всей эволюции. О том, как человечество уживается с самыми непредсказуемыми и многочисленными хищниками, РИА Новости рассказал доцент кафедры микробиологии и вирусологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Матвей Коровин.Они внутри нас – кто и сколько?Вирусы, как говорят ученые, это не столько живые существа, сколько свободные куски генетического кода, паразитические молекулярные автоматы: для реализации и размножения им всегда необходимо проникнуть внутрь клетки, встроиться в ее механизмы.Видовое многообразие вирусов огромно. Подсчитать точное их количество в организме среднестатистического здорового человека ученые пока не могут, но примерные оценки говорят о 400 триллионах вирусных частиц на один организм.Это примерно в десять раз больше, чем число бактерий, населяющих нас. Но если вес бактерий в нашем теле – около двух килограммов, то вирусных частиц, по мнению ученых, не более нескольких десятых долей миллиграмма.Все бактерии, живущие в человеке, наука достаточно четко идентифицирует, но с вирусами все сложно. По словам эксперта, даже примерный видовой состав охватить проблематично – регулярно находятся новые и новые формы. Причем изучением непатогенных вирусов до недавних пор ученые почти не занимались.Вирусы-защитники, вирусы-спасителиВирусы – главные хищники в мире микробов, так что без них человечеству пришлось бы непросто, уверены ученые. Бактериофаги, то есть вирусы бактерий, это главный регулятор численности микроорганизмов во всех экосистемах планеты, в том числе и в нашем организме."Если бы вирусы вдруг исчезли, некоторые популяции бактерий и других микробов разрослись бы взрывным образом, полностью подавив другие. Для океана это стало бы критической проблемой, поскольку более 90% живой массы в нем составляют бактерии. И именно они производят около половины всего кислорода на планете – понятно, почему постоянство их численности важно", – рассказал эксперт.По его словам, вирусы-бактериофаги способны помочь также при возникновении у микробов устойчивости к антибиотикам, а инфицирование человека определенными безвредными вирусами помогает отпугнуть некоторые опасные патогены.Так, распространенный человеческий непатогенный вирус GB типа C связывают с замедлением развития СПИДа у ВИЧ-инфицированных. Также ученые обнаружили, что люди с вирусом GB типа C имеют больше шансов выжить, если заражены вирусом Эбола. Сходный механизм обнаружен и у животных: зараженные герпесом мыши менее подвержены ряду бактериальных инфекций, в том числе бубонной чуме и листериозу.Старожилы нашего геномаВся история нашего вида пронизана активностью вирусов, и у большинства из них было достаточно времени, чтобы перекроить наш геном, считают ученые.Генетический код бактерий как отдельных микроорганизмов можно выделить, но гены вирусов – просто часть нашего генома, объяснил эксперт. Устойчивая совокупность вирусов, характерная для организма человека, называется "виром".Некоторые из "наших" вирусов встроены в клетки напрямую, другие же сохраняют автономность, постоянно стимулируя иммунную систему. Как отмечают ученые, эта естественная генетическая модификация происходит постоянно на протяжении всей эволюции.Некоторые вирусы успели приспособиться к работе в совершенно несхожих организмах. Такие "родственники" среди вирусов, заражающие разные виды, называются дивергентными. Использование именно этого феномена лежит в основе вакцинации: не приспособленные к человеку вирусы опасных болезней слабо действуют на иммунную систему, позволяя ей "познакомиться" с патогеном, выработав антитела.Количество вирусов на нашей планете таково, что, по словам ученых, на каждую звезду во вселенной придется около 100 миллионов вирусных частиц. Поэтому прогнозирование будущих эпидемий и своевременный мониторинг новых вирусов – крайне нетривиальная научная задача.

https://ria.ru/20210218/bakteriofagi-1598030831.html

https://ria.ru/20210414/rak-1728285640.html

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585343489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет