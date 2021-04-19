https://ria.ru/20210419/shuvalov-1728936497.html

Биография Виктора Шувалова

Биография Виктора Шувалова

Советский хоккеист, первый чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею, олимпийский чемпион 1956 года Виктор Григорьевич Шувалов родился 15 декабря 1923 года... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:17

2021-04-19T14:17

2021-04-19T14:17

виктор шувалов

челябинский тракторный завод

справки

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Советский хоккеист, первый чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею, олимпийский чемпион 1956 года Виктор Григорьевич Шувалов родился 15 декабря 1923 года в селе Наборные Сыреси Симбирской губернии (ныне территория Атяшевского района Республики Мордовии).Позже семья Шуваловых переехала в Челябинск. В 17 лет Виктора Шувалова пригласили играть в футбольную команду "Зенит" при 78-м военном заводе. Когда началась война, он пошел работать на Челябинский тракторный завод, стал играть в хоккей и футбол за заводскую команду "Дзержинец".В 1949 году Виктор Шувалов перешел в команду Военно-воздушных сил Московского военного округа (ВВС МВО). С 1949 по 1953 год Шувалов – форвард хоккейного и футбольного ВВС МВО. В составе футбольной команды провел 75 матчей, забил 25 мячей (16 из них в своем дебютном сезоне 1950 года, по итогам которого вошел в число 33 лучших игроков чемпионата СССР). Спустя два года начал хоккейную карьеру на позиции центрального нападающего команды ВВС. С хоккейным ВВС Шувалов трижды подряд (1951-1953) становился чемпионом Союза, был лучшим бомбардиром чемпионата СССР-53 (44 шайбы), а в 1952 году стал обладателем Кубка СССР.7 января 1950 года хоккейный ВВС практически в полном составе разбился на подлете к Свердловску (ныне Екатеринбург). Команда направлялась из Москвы в Челябинск на матч с "Дзержинцем". Виктора Шувалова благодаря счастливой случайности на его борту не оказалось.В 1953 году было принято решение об объединении ВВС и ЦДСА в один клуб. В составе армейской команды Шувалов еще дважды становился чемпионом СССР – в 1955 и 1956 годах, и трижды – обладателем Кубка (1954-1965).В 1957-1958 годах был играющим тренером в составе СКА (Калинин, ныне Тверь). Всего в чемпионатах СССР он провел 150 матчей и забросил 222 шайбы.За сборную СССР Виктор Шувалов провел 22 матча, забросил 18 шайб. В 1954 году со сборной СССР Виктор Шувалов завоевал первое золото чемпионата мира, в 1956 году – первое в истории советской сборной олимпийское золото на Играх в Кортина-д’Ампеццо. При его непосредственном участии сборная страны также победила на чемпионате мира 1956 года, трижды стала чемпионом Европы (1954, 1955, 1956). Виктор Шувалов завершил игровую карьеру в 1958 году. В 1964 году он окончил Военный факультет при Московском государственном институте физической культуры.С 1957 по 1964 год – старший тренер СКА (Калинин), с 1968 по 1970 год – старший тренер московского "Спартака". С 1971 по 1973 год работал сотрудником отдела хоккея Спорткомитета СССР. В 1973-1974 годах был тренером сборной Румынии.Работал также с командой Электростали, тренировал детей в ДЮСШ Воскресенска, заведовал учебной частью в обществе "Спартак". Был награжден орденами "Знак Почета" (1957), Дружбы (1996) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020). Избран в Зал славы Отечественного хоккея (2004).25 декабря 2008 года именной стяг Виктора Шувалова под №8 был поднят под своды Ледового спортивного комплекса ЦСКА имени В.М. Боброва на Ленинградском проспекте Москвы.В середине 1990-х годов Виктор Шувалов утратил золотую олимпийскую медаль, выигранную на зимних Играх 1956 года. Позже медаль была найдена в США и выкуплена. Шувалов получил ее вновь из рук президента России Владимира Путина во время его встречи сборной России, выигравшей чемпионат мира 2014 года. 19 апреля 2021 года стало известно, что Виктор Шувалов скончался.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор шувалов, челябинский тракторный завод , справки