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Рэпера Антоху МС оштрафовали за участие в несогласованной акции
Рэпера Антоху МС оштрафовали за участие в несогласованной акции
Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей музыканта Антона Кузнецова, известного как Антоха МС, за нарушения на массовой акции 23 января, сообщила РИА РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:17
2021-04-19T18:17
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей музыканта Антона Кузнецова, известного как Антоха МС, за нарушения на массовой акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Назокат Эргашева."Кунцевским судом Москвы Кузнецов А. признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Назначено наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Рэпера задержали 23 января в центре столицы недалеко от Пушкинской площади. Максимальная санкция по данной статье предусматривает обязательные работы до 40 часов или штраф в 20 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.
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россия, москва, происшествия

Рэпера Антоху МС оштрафовали за участие в несогласованной акции

18:17 19.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртист Антон Кузнецов (Антоха МС) во время выступления на музыкальном фестивале "Пикник "Афиши"
Артист Антон Кузнецов (Антоха МС) во время выступления на музыкальном фестивале Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей музыканта Антона Кузнецова, известного как Антоха МС, за нарушения на массовой акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Назокат Эргашева.
"Кунцевским судом Москвы Кузнецов А. признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Назначено наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Рэпера задержали 23 января в центре столицы недалеко от Пушкинской площади. Максимальная санкция по данной статье предусматривает обязательные работы до 40 часов или штраф в 20 тысяч рублей.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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