https://ria.ru/20210419/shtraf-1728985273.html

Рэпера Антоху МС оштрафовали за участие в несогласованной акции

Рэпера Антоху МС оштрафовали за участие в несогласованной акции

Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей музыканта Антона Кузнецова, известного как Антоха МС, за нарушения на массовой акции 23 января, сообщила РИА РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:17

2021-04-19T18:17

2021-04-19T18:17

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей музыканта Антона Кузнецова, известного как Антоха МС, за нарушения на массовой акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Назокат Эргашева."Кунцевским судом Москвы Кузнецов А. признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Назначено наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Рэпера задержали 23 января в центре столицы недалеко от Пушкинской площади. Максимальная санкция по данной статье предусматривает обязательные работы до 40 часов или штраф в 20 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/mvd-1728922543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия