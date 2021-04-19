Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/sheregesh-1728890623.html
Горячие горы: рекорд по массовому спуску на лыжах в купальниках
Горячие горы: рекорд по массовому спуску на лыжах в купальниках
На фестивале GrelkaFest в Кузбассе установили новый рекорд по массовому спуску с горы в купальниках. Знойные кадры с горнолыжного курорта "Шерегеш" — в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:28
2021-04-19T11:48
кемеровская область
отдых
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728887971_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_1bdb1fa2bb0b03bad6b49eb6e0091f98.jpg
На фестивале GrelkaFest в Кузбассе установили новый рекорд по массовому спуску с горы в купальниках. Знойные кадры с горнолыжного курорта "Шерегеш" — в фотоленте Ria.ru.
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728887971_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_9f14f26e5f25b467a0d0e03606e9c8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кемеровская область, отдых, фото, фото

Горячие горы: рекорд по массовому спуску на лыжах в купальниках

11:28 19.04.2021 (обновлено: 11:48 19.04.2021)
 
Читать ria.ru в
На фестивале GrelkaFest в Кузбассе установили новый рекорд по массовому спуску с горы в купальниках. Знойные кадры с горнолыжного курорта "Шерегеш" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Новый рекорд по массовому спуску в купальниках лыжники установили 17 апреля.

Участники массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
1 из 12

Новый рекорд по массовому спуску в купальниках лыжники установили 17 апреля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этот день 1772 райдера разделись и спустились на лыжах и сноубордах с горы Зеленой.

Участники массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
2 из 12

В этот день 1772 райдера разделись и спустились на лыжах и сноубордах с горы Зеленой.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2019 года. Тогда в массовом спуске участвовали 1761 человек.

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
3 из 12

Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2019 года. Тогда в массовом спуске участвовали 1761 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

То, что спуск в купальниках и сам фестиваль состоялись, организаторы называют большим событием, ведь год назад GrelkaFest пришлось отменить из-за пандемии.

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
4 из 12

То, что спуск в купальниках и сам фестиваль состоялись, организаторы называют большим событием, ведь год назад GrelkaFest пришлось отменить из-за пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest.

Участницы массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
5 из 12

Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

"Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям. В подтверждение тому — количество участников, вышедших на старт", — говорит директор GrelkaFest Никита Гирин.

Участницы массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
6 из 12

"Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям. В подтверждение тому — количество участников, вышедших на старт", — говорит директор GrelkaFest Никита Гирин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этом году география GrelkaFest представлена участниками исключительно из российских регионов.

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
7 из 12

В этом году география GrelkaFest представлена участниками исключительно из российских регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Многие побывали в Шерегеше впервые.

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
8 из 12

Многие побывали в Шерегеше впервые.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Особое внимание на фестивале уделили безопасности участников.

Участницы массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
9 из 12

Особое внимание на фестивале уделили безопасности участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Регистрация на спуск в купальниках проходила бесконтактно.

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
10 из 12

Регистрация на спуск в купальниках проходила бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для танцев и веселья были организованы две сцены.

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
11 из 12

Для танцев и веселья были организованы две сцены.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
12 из 12

Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.

© РИА Новости / Александр Кряжев
 
Кемеровская областьОтдыхФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:30Эксперт назвал причину обвинений Чехии в адрес России
12:28Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае
12:26В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
12:22Жителя Белоруссии приговорили к пяти годам колонии за призыв к насилию
12:18Прага не раскроет Москве детали расследования взрывов во Врбетице
12:17Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
12:16В Азербайджане сообщили о перестрелке на границе с Ираном
12:15Жителя ДНР приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
12:14МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР
12:10Отверстие в "Союзе МС-09" просверлили уже на орбите, заявил ученый-медик
12:10В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
12:03В Приамурье пожарные спасли новорожденного жеребенка
11:59ФСБ опубликовала видео масштабной операции против подпольных оружейников
11:59В Мосгорсуд поступил иск о признании ФБК* экстремистской организацией
11:57В Приамурье пожарные спасли рыжего кота
11:57В Улан-Удэ загорелся ангар с автомобильными маслами
11:57Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных
11:55В МИД назвали число работающих в ЦАР российских инструкторов
11:54Комитет Госдумы обсудил организацию агитации при многодневном голосовании
11:53Попова заявила о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
Лента новостейМолния