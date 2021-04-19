Горячие горы: рекорд по массовому спуску на лыжах в купальниках
Новый рекорд по массовому спуску в купальниках лыжники установили 17 апреля.
Новый рекорд по массовому спуску в купальниках лыжники установили 17 апреля.
В этот день 1772 райдера разделись и спустились на лыжах и сноубордах с горы Зеленой.
В этот день 1772 райдера разделись и спустились на лыжах и сноубордах с горы Зеленой.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2019 года. Тогда в массовом спуске участвовали 1761 человек.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2019 года. Тогда в массовом спуске участвовали 1761 человек.
То, что спуск в купальниках и сам фестиваль состоялись, организаторы называют большим событием, ведь год назад GrelkaFest пришлось отменить из-за пандемии.
То, что спуск в купальниках и сам фестиваль состоялись, организаторы называют большим событием, ведь год назад GrelkaFest пришлось отменить из-за пандемии.
Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest.
Участницы массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest.
"Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям. В подтверждение тому — количество участников, вышедших на старт", — говорит директор GrelkaFest Никита Гирин.
"Мы видим, как участники соскучились по подобного рода событиям. В подтверждение тому — количество участников, вышедших на старт", — говорит директор GrelkaFest Никита Гирин.
В этом году география GrelkaFest представлена участниками исключительно из российских регионов.
В этом году география GrelkaFest представлена участниками исключительно из российских регионов.
Многие побывали в Шерегеше впервые.
Особое внимание на фестивале уделили безопасности участников.
Особое внимание на фестивале уделили безопасности участников.
Регистрация на спуск в купальниках проходила бесконтактно.
Регистрация на спуск в купальниках проходила бесконтактно.
Для танцев и веселья были организованы две сцены.
Для танцев и веселья были организованы две сцены.
Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.
Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.