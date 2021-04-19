https://ria.ru/20210419/sheregesh-1728890623.html

Горячие горы: рекорд по массовому спуску на лыжах в купальниках

Горячие горы: рекорд по массовому спуску на лыжах в купальниках

На фестивале GrelkaFest в Кузбассе установили новый рекорд по массовому спуску с горы в купальниках. Знойные кадры с горнолыжного курорта "Шерегеш" — в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:28

2021-04-19T11:28

2021-04-19T11:48

кемеровская область

отдых

фото

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На фестивале GrelkaFest в Кузбассе установили новый рекорд по массовому спуску с горы в купальниках. Знойные кадры с горнолыжного курорта "Шерегеш" — в фотоленте Ria.ru.

кемеровская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, отдых, фото, фото