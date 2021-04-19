https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html

В МИД Германии прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"

В МИД Германии прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"

Усилия Германии сейчас направлены на то, чтобы не допустить эскалации конфликта в Донбассе, а не на введение новых антироссийских санкций, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:04

2021-04-19T17:04

2021-04-19T17:54

дмитрий кулеба

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БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Усилия Германии сейчас направлены на то, чтобы не допустить эскалации конфликта в Донбассе, а не на введение новых антироссийских санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза план по "сдерживанию России". По его словам, необходимо подготовить новый пакет секторальных ограничений, так как "персональных уже недостаточно"."Я пока не могу сказать, что последует за теми предложениями, которые он сделал. Я думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемого там, которые могут запустить спираль эскалации", — сказал Маас на пресс-конференции после переговоров глав МИД ЕС.По его словам, это удастся сделать только тогда, когда "будет разумный диалог". При этом Маас не стал отвечать на вопрос об условиях для новых ограничений против Москвы.Глава немецкого МИД подчеркнул, что Франция и Германия как участники "нормандского формата" намерены убедить стороны отказаться от провокаций.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В начале апреля главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной. После этого президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.

https://ria.ru/20210416/kitay-1728581950.html

https://ria.ru/20210416/sderzhivanie-1728651977.html

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дмитрий кулеба, хайко маас, мид германии, евросоюз, дмитрий песков, москва, берлин (город), украина, в мире