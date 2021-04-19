Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728971964.html
В МИД Германии прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"
В МИД Германии прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"
Усилия Германии сейчас направлены на то, чтобы не допустить эскалации конфликта в Донбассе, а не на введение новых антироссийских санкций, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:04
2021-04-19T17:54
дмитрий кулеба
хайко маас
мид германии
евросоюз
дмитрий песков
москва
берлин (город)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579486214_0:73:3058:1794_1920x0_80_0_0_f12c188cfed269cfe772470d0fd5afb4.jpg
БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Усилия Германии сейчас направлены на то, чтобы не допустить эскалации конфликта в Донбассе, а не на введение новых антироссийских санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза план по "сдерживанию России". По его словам, необходимо подготовить новый пакет секторальных ограничений, так как "персональных уже недостаточно"."Я пока не могу сказать, что последует за теми предложениями, которые он сделал. Я думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемого там, которые могут запустить спираль эскалации", — сказал Маас на пресс-конференции после переговоров глав МИД ЕС.По его словам, это удастся сделать только тогда, когда "будет разумный диалог". При этом Маас не стал отвечать на вопрос об условиях для новых ограничений против Москвы.Глава немецкого МИД подчеркнул, что Франция и Германия как участники "нормандского формата" намерены убедить стороны отказаться от провокаций.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В начале апреля главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной. После этого президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
https://ria.ru/20210416/kitay-1728581950.html
https://ria.ru/20210416/sderzhivanie-1728651977.html
москва
берлин (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579486214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d56e1dfbf1aa45faaad2cd15ed404fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, хайко маас, мид германии, евросоюз, дмитрий песков, москва, берлин (город), украина, в мире

В МИД Германии прокомментировали план Украины по "сдерживанию России"

17:04 19.04.2021 (обновлено: 17:54 19.04.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Усилия Германии сейчас направлены на то, чтобы не допустить эскалации конфликта в Донбассе, а не на введение новых антироссийских санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза план по "сдерживанию России". По его словам, необходимо подготовить новый пакет секторальных ограничений, так как "персональных уже недостаточно".
"Я пока не могу сказать, что последует за теми предложениями, которые он сделал. Я думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить непредвиденные события из-за военного развертывания, наблюдаемого там, которые могут запустить спираль эскалации", — сказал Маас на пресс-конференции после переговоров глав МИД ЕС.
По его словам, это удастся сделать только тогда, когда "будет разумный диалог". При этом Маас не стал отвечать на вопрос об условиях для новых ограничений против Москвы.
Глава немецкого МИД подчеркнул, что Франция и Германия как участники "нормандского формата" намерены убедить стороны отказаться от провокаций.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:19
Украина надеется на поддержку Китая в "сдерживании российской агрессии"

Ситуация в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
В начале апреля главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной. После этого президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 19:59
МИД назвал последствие политики США по "сдерживанию" России
 
Дмитрий КулебаХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния