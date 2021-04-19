https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728999580.html
Рейтинговые агентства оценили влияние новых санкций США на Россию
Рейтинговые агентства оценили влияние новых санкций США на Россию
Рейтинговые агентства Moody's и Fitch оценили влияние американских санкций на Россию. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:52
2021-04-19T19:52
2021-04-19T21:12
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рейтинговые агентства Moody's и Fitch оценили влияние американских санкций на Россию. Об этом сообщает РБК.Ограничения на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении, а также риск расширения санкций на госдолг могут спровоцировать изменения в долгосрочной стратегии Минфина России. При этом Москва сможет справиться с негативными последствиями от уже введенных мер, считают эксперты Moody's.Санкции США ограничат правительство России в гибкости финансирования и при выборе вариантов бюджетной политики, считают аналитики. Однако это не создаст серьезных проблем для страны.В рейтинговом агентстве Fitch уточнили, что новые санкции Вашингтона затрагивают только первичный рынок ОФЗ, поэтому они не приведут к продажам облигаций американскими компаниями.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность ужесточения санкций против российских долговых ценных бумаг. В частности, Вашингтон может запретить американским компаниям покупать рублевые облигации, выпущенные российскими госбанками, не только на первичном, но и на вторичном рынке.
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россия, fitch ratings, сша, экономика
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Рейтинговые агентства Moody's и Fitch оценили влияние американских санкций на Россию. Об этом сообщает РБК
.
Ограничения на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении, а также риск расширения санкций на госдолг могут спровоцировать изменения в долгосрочной стратегии Минфина России. При этом Москва
сможет справиться с негативными последствиями от уже введенных мер, считают эксперты Moody's.
Санкции США ограничат правительство России в гибкости финансирования и при выборе вариантов бюджетной политики, считают аналитики. Однако это не создаст серьезных проблем для страны.
"Накопленные государством финансовые резервы, низкая потребность в заимствованиях и усовершенствованный инструментарий политики позволят справиться с возникающими отрицательными эффектами", — говорится в сообщении.
В рейтинговом агентстве Fitch уточнили, что новые санкции Вашингтона затрагивают только первичный рынок ОФЗ, поэтому они не приведут к продажам облигаций американскими компаниями.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность ужесточения санкций против российских долговых ценных бумаг. В частности, Вашингтон может запретить американским компаниям покупать рублевые облигации, выпущенные российскими госбанками, не только на первичном, но и на вторичном рынке.