https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728907699.html

МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР

МИД заявил, что США отказались смягчить санкции ООН против КНДР

Россия предложила рассмотреть возможность смягчения санкций СБ ООН против КНДР из-за гуманитарной ситуации, но США отказались от этой инициативы, заявил... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:14

2021-04-19T12:14

2021-04-19T12:14

россия

петр ильичев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия предложила рассмотреть возможность смягчения санкций СБ ООН против КНДР из-за гуманитарной ситуации, но США отказались от этой инициативы, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Мы давно предложили рассмотреть вопрос о влиянии санкций на гуманитарные аспекты. К сожалению, американцы не хотят менять свой подход максимального давления на КНДР. Ничего не получается. Есть у нас четырехшаговый план, программа, которую мы с китайцами предложили, там тоже один из моментов - ограничение санкционного давления. Ну не продвигается", - добавил он.Ранее в российской дипмиссии сообщили, что в КНДР, где введены тотальные ограничения и наблюдается острейший дефицит необходимых товаров, осталось работать девять послов иностранных государств и четверо временных поверенных в делах. По данным диппредставительства, "уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций". Но посольство РФ, которому также нелегко, продолжит свою работу.С начала пандемии в 2020 году КНДР закрыла границы для проезда, товарооборот с другими странами, по разным оценкам, упал более чем на 80%, сильно ограничились и возможности получения гуманитарной помощи. Кроме того, сельское хозяйство КНДР в 2020 году пострадало от нескольких тайфунов и вызванных ими наводнений. Объявленный лидером КНДР Ким Чен Ыном "трудный поход" станет уже четвертым в истории страны.Как сообщал южнокорейский телеканал KBS, выражение "трудный поход" в КНДР изначально появилось как аналогия термину "длинный поход" в Китае. Первым "трудным походом" принято называть 100-дневный поход борцов за независимость под предводительством первого лидера КНДР Ким Ир Сена против японской армии в годы его партизанской деятельности в 1938-1939 годах. Вторым "трудным походом" стал период после августа 1956 года, когда произошел так называемый "фракционный заговор", в ходе которого противники Ким Ир Сена выступили против его режима.Третий "Трудный поход" в КНДР подразумевает под собой период экономического кризиса и голода в КНДР, он проходил с 1995 по 2000 годы. Тогда, по разным оценкам, погибли от 10 тысяч до трех миллионов человек. Голод, предположительно, был вызван резким сокращением международных поставок в КНДР, низкими урожаями и плохими погодными условиями, а также плохим управлением. Сама Северная Корея называла причиной трудностей в стране международные санкции.Как отмечает телеканал KBS, власти КНДР обозначают периоды экономического кризиса в стране словосочетанием "трудный поход", чтобы призвать граждан к стойкости и напомнить, что все кризисы в истории страны заканчивались успешно, как легендарный 100-дневный поход Ким Ир Сена.

https://ria.ru/20210413/kndr-1728138789.html

https://ria.ru/20210329/kndr-1603237152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, петр ильичев, ким чен ын, совет безопасности оон, сша, в мире