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https://ria.ru/20210419/samolet-1728962751.html
Российский МиГ-31 перехватил самолеты США и Норвегии в Баренцевом море
Российский МиГ-31 перехватил самолеты США и Норвегии в Баренцевом море
Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, которые были вынуждены развернуться, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:22
2021-04-19T18:21
национальный центр управления обороной рф
россия
миг-31
норвегия
сша
безопасность
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, которые были вынуждены развернуться, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).По данным центра, 19 апреля российскими радарами над акваторией Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря", - сказали в НЦУО.Российские военные уточнили, что "после разворота иностранных военных самолетов от госграницы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".В НЦУО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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национальный центр управления обороной рф, россия, миг-31, норвегия, сша, безопасность

Российский МиГ-31 перехватил самолеты США и Норвегии в Баренцевом море

16:22 19.04.2021 (обновлено: 18:21 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, которые были вынуждены развернуться, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).
По данным центра, 19 апреля российскими радарами над акваторией Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
Российские военные уточнили, что "после разворота иностранных военных самолетов от госграницы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".
В НЦУО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Национальный центр управления обороной РФРоссияМиГ-31НорвегияСШАБезопасность
 
 
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