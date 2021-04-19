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Во Флориде самолет времен Второй мировой сел рядом с пляжем
Во Флориде самолет времен Второй мировой сел рядом с пляжем
Во Флориде раритетный самолет TBM Avenger экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:33
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флорида
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Во Флориде раритетный самолет TBM Avenger экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся. На опубликованных кадрах видно, как он пролетает прямо над головами отдыхающих. Как сообщил телеканал CNN, на борту находился только летчик, а само воздушное судно принадлежит музею Valiant Air Command, Inc."Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет", — уточнили в музее.Причиной инцидента стал отказ двигателя. Летчик сначала попытался добраться до ближайшего аэродрома, но затем передумал и решил сесть на воду. В результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20210328/samolet-1603213846.html
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Экстренная посадка самолета времен Второй мировой войны на пляже во Флориде
Бомбардировщик времён Второй мировой войны экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся во Флориде. Отреставрированный Grumman TBM-3U Avenger, участвовавший в авиашоу, произвёл аварийную посадку на пляже Коко-Бич. Летчик благополучно приводнился, никто не пострадал. Причиной инцидента стала техническая неисправность у торпедоносца.
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флорида, сша

Во Флориде самолет времен Второй мировой сел рядом с пляжем

10:33 19.04.2021 (обновлено: 11:48 19.04.2021)
 
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Во Флориде раритетный самолет TBM Avenger экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся.
На опубликованных кадрах видно, как он пролетает прямо над головами отдыхающих. Как сообщил телеканал CNN, на борту находился только летчик, а само воздушное судно принадлежит музею Valiant Air Command, Inc.
"Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет", — уточнили в музее.
Причиной инцидента стал отказ двигателя. Летчик сначала попытался добраться до ближайшего аэродрома, но затем передумал и решил сесть на воду. В результате происшествия никто не пострадал.
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