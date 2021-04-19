https://ria.ru/20210419/samolet-1728885891.html

Во Флориде самолет времен Второй мировой сел рядом с пляжем

Во Флориде самолет времен Второй мировой сел рядом с пляжем

Во Флориде раритетный самолет TBM Avenger экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:33

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флорида

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Во Флориде раритетный самолет TBM Avenger экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся. На опубликованных кадрах видно, как он пролетает прямо над головами отдыхающих. Как сообщил телеканал CNN, на борту находился только летчик, а само воздушное судно принадлежит музею Valiant Air Command, Inc."Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет", — уточнили в музее.Причиной инцидента стал отказ двигателя. Летчик сначала попытался добраться до ближайшего аэродрома, но затем передумал и решил сесть на воду. В результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20210328/samolet-1603213846.html

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2021

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Экстренная посадка самолета времен Второй мировой войны на пляже во Флориде Бомбардировщик времён Второй мировой войны экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся во Флориде. Отреставрированный Grumman TBM-3U Avenger, участвовавший в авиашоу, произвёл аварийную посадку на пляже Коко-Бич. Летчик благополучно приводнился, никто не пострадал. Причиной инцидента стала техническая неисправность у торпедоносца. 2021-04-19T10:33 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша