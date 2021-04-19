https://ria.ru/20210419/samolet-1728868419.html

Грузовой Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота

Грузовой Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота

Летевший из Парижа в Токио грузовой Boeing совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T07:12

2021-04-19T07:12

2021-04-19T09:13

новосибирск

париж

токио

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости. Летевший из Парижа в Токио грузовой Boeing совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.По предварительным данным, причиной стал инсульт у командира самолета, его доставили в больницу.Собеседник агентства уточнил, что пассажиров на борту не было. Сейчас экипаж, в том числе резервный, находится на 18-часовом отдыхе, после чего лайнер вылетит к месту назначения.Источник РИА Новости в авиаотрасли, в свою очередь, рассказал, что вылет запланирован на 21:00 мск.Самолет принадлежит авиакомпании Global Aviation Consulting.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/aviaproisshestviya-1604147627.html

новосибирск

париж

токио

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, париж, токио, происшествия