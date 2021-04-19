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Грузовой Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота
Грузовой Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота
Летевший из Парижа в Токио грузовой Boeing совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T07:12
2021-04-19T09:13
новосибирск
париж
токио
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости. Летевший из Парижа в Токио грузовой Boeing совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.По предварительным данным, причиной стал инсульт у командира самолета, его доставили в больницу.Собеседник агентства уточнил, что пассажиров на борту не было. Сейчас экипаж, в том числе резервный, находится на 18-часовом отдыхе, после чего лайнер вылетит к месту назначения.Источник РИА Новости в авиаотрасли, в свою очередь, рассказал, что вылет запланирован на 21:00 мск.Самолет принадлежит авиакомпании Global Aviation Consulting.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/aviaproisshestviya-1604147627.html
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новосибирск, париж, токио, происшествия

Грузовой Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота

07:12 19.04.2021 (обновлено: 09:13 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрузовой самолет Boeing
Грузовой самолет Boeing - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 19 апр — РИА Новости. Летевший из Парижа в Токио грузовой Boeing совершил вынужденную посадку в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, причиной стал инсульт у командира самолета, его доставили в больницу.
Собеседник агентства уточнил, что пассажиров на борту не было. Сейчас экипаж, в том числе резервный, находится на 18-часовом отдыхе, после чего лайнер вылетит к месту назначения.
Источник РИА Новости в авиаотрасли, в свою очередь, рассказал, что вылет запланирован на 21:00 мск.
Самолет принадлежит авиакомпании Global Aviation Consulting.
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