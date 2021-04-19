https://ria.ru/20210419/sammit-1728997424.html

В Минске рассказали о подготовке встречи Путина и Лукашенко

В Минске рассказали о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что глава Белоруссии продолжает выполнять свои обязанности в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:37

2021-04-19T19:37

2021-04-19T19:50

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что глава Белоруссии продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме несмотря на предотвращение покушения на него, в том числе готовится его встреча c российским коллегой Владимиром Путиным.Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы."Президент исполняет свои обязанности согласно конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну, правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем", - сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос, сказалось ли предотвращение покушения на Лукашенко и попытки госпереворота на рабочем графике президента и мерах безопасности.В том числе, по ее словам, в планах белорусского президента сохраняется встреча с российским коллегой Путиным."Встреча президентов Беларуси и России сейчас готовится", - отметила Эйсмонт. Ранее Лукашенко заявлял, что его встреча с Путиным в Москве планируется ориентировочно 22 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210416/lukashenko-1728581198.html

https://ria.ru/20210419/lukashenko-1728894657.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия