В Минске рассказали о подготовке встречи Путина и Лукашенко
19:37 19.04.2021 (обновлено: 19:50 19.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что глава Белоруссии продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме несмотря на предотвращение покушения на него, в том числе готовится его встреча c российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
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"Президент исполняет свои обязанности согласно конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности. Ну, правда, сами схемы мы уже вам передавать не будем", - сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос, сказалось ли предотвращение покушения на Лукашенко и попытки госпереворота на рабочем графике президента и мерах безопасности.
В том числе, по ее словам, в планах белорусского президента сохраняется встреча с российским коллегой Путиным.
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