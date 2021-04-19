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Путин примет участие в онлайн-саммите по климату 22 апреля
Путин примет участие в онлайн-саммите по климату 22 апреля
Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, заявили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:02
2021-04-19T17:12
джо байден
вашингтон (город)
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, заявили в пресс-службе Кремля.Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на мероприятие, которое Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе российского коллегу."Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — сказано в релизе.Саммит хотят приурочить ко Дню Земли. Кроме Путина, в нем примут участие первые лица Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.Мероприятие заявлено как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, назначенной на ноябрь.В июне 2017 года Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению вредных выбросов в атмосферу. В январе этого года Байден подписал указ о возвращении в список стран-участниц.
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джо байден, вашингтон (город), сша, россия, владимир путин, в мире

Путин примет участие в онлайн-саммите по климату 22 апреля

16:02 19.04.2021 (обновлено: 17:12 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, заявили в пресс-службе Кремля.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на мероприятие, которое Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе российского коллегу.
"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — сказано в релизе.
Саммит хотят приурочить ко Дню Земли. Кроме Путина, в нем примут участие первые лица Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.
Мероприятие заявлено как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, назначенной на ноябрь.
В июне 2017 года Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению вредных выбросов в атмосферу. В январе этого года Байден подписал указ о возвращении в список стран-участниц.
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