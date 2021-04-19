https://ria.ru/20210419/rubl-1728862279.html

Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля

Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля

Сценарий снижения доллара, в том числе, к развивающимся валютам, вполне осуществим. Наступление такого момента связано с более быстрым ростом emerging markets в РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T01:16

2021-04-19T01:16

2021-04-19T10:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

дмитрий бабин

бкс мир инвестиций

китай

сша

доллар

экономика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сценарий снижения доллара, в том числе, к развивающимся валютам, вполне осуществим. Наступление такого момента связано с более быстрым ростом emerging markets в период общего экономического позитива, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Впрочем, если в экономике США наблюдается устойчивый негатив, он сказывается и на развивающихся рынках – их проблемы тоже обостряются, и инвесторы выводят средства в доллар, как актив-убежище, объяснил аналитик. Таким образом, для ухода США с мировой экономической арены необходимо появление не менее крупной и диверсифицированной экономики. И это не Китай, который сильно завязан на сырьевом импорте и экспорте товаров. У зоны евро свои проблемы, которые уже вылились в Brexit, и дезинтеграция нарастает. На этом фоне экономика США, высоко диверсифицированная и ориентированная, в том числе, на внутренний спрос, по-прежнему выигрывает, резюмирует Бабин.

https://ria.ru/20210418/rubl-1728850231.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, китай, сша, доллар, экономика