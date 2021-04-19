Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
01:16 19.04.2021 (обновлено: 10:30 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Сценарий снижения доллара, в том числе, к развивающимся валютам, вполне осуществим. Наступление такого момента связано с более быстрым ростом emerging markets в период общего экономического позитива, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Впрочем, если в экономике США наблюдается устойчивый негатив, он сказывается и на развивающихся рынках – их проблемы тоже обостряются, и инвесторы выводят средства в доллар, как актив-убежище, объяснил аналитик.
"То есть, любой серьезный кризис, даже если он зарождается в США и связан с проблемами американской финансово-экономической системы, в конечном итоге перекидывается на другие экономики и рынки. Поэтому доллар после некоторого периода снижения резко повышается, так как выступает в качестве одной из валют-убежищ, защитного инструмента в период рыночной нестабильности", - поясняет он.
Таким образом, для ухода США с мировой экономической арены необходимо появление не менее крупной и диверсифицированной экономики. И это не Китай, который сильно завязан на сырьевом импорте и экспорте товаров. У зоны евро свои проблемы, которые уже вылились в Brexit, и дезинтеграция нарастает. На этом фоне экономика США, высоко диверсифицированная и ориентированная, в том числе, на внутренний спрос, по-прежнему выигрывает, резюмирует Бабин.
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