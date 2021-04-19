https://ria.ru/20210419/rosatom-1729015120.html

"Росатом" оценил потери Чехии из-за исключения России из тендера по АЭС

"Росатом" оценил потери Чехии из-за исключения России из тендера по АЭС

Исключая "Росатом" из тендера по АЭС "Дукованы", Чехия лишит свою промышленность контрактов на миллиарды евро, говорится в заявлении российской атомной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T22:52

2021-04-19T22:52

2021-04-19T22:52

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Исключая "Росатом" из тендера по АЭС "Дукованы", Чехия лишит свою промышленность контрактов на миллиарды евро, говорится в заявлении российской атомной госкорпорации.Ранее в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны."Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро. Таким образом, исключая "Росатом" из тендера, чешские власти исключают, в первую очередь свою национальную промышленность", - отмечает "Росатом"."Мы сожалеем о таком решении чешских властей, ведь российский и чешский атомно-промышленные комплексы имели серьезные перспективы развития взаимовыгодного партнерства не только в Чехии, но и в рамках совместной работы в третьих странах", - добавляет госкорпорация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/rosatom-1728951867.html

россия

чехия

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия