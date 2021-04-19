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Ядерные технологии
https://ria.ru/20210419/rosatom-1729014783.html
"Росатом" считает политическим решение Чехии по АЭС "Дукованы
"Росатом" считает политическим решение Чехии по АЭС "Дукованы
Госкорпорация "Росатом" назвала нерыночным и политически ангажированным свое исключение Чехией из тендера по АЭС "Дукованы". РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T22:49
2021-04-19T23:20
ядерные технологии
россия
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чехия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" назвала нерыночным и политически ангажированным свое исключение Чехией из тендера по АЭС "Дукованы".Ранее чешский вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек заявил, что члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны."Росатом" всегда был сторонником честной рыночной конкуренции, которая гарантирует заказчику наилучшее технологическое предложение по самой привлекательной цене. Исключение "Росатома" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами", - говорится в официальном заявлении "Росатома", распространенном в понедельник."Росатом" в заявлении напомнил, что на протяжении 65 лет сотрудничества в Чехии совместно были построены шесть энергоблоков, которые надежно и безопасно обеспечивают энергетическую самодостаточность страны, а чешские компании получали уникальный опыт производства компонентов и оборудования для реакторов ВВЭР и их поставок на объекты "Росатома" по всему миру."Являясь мировым лидером по сооружению современных и безопасных АЭС, "Росатом" работает более чем в 50 странах мира, мы выполняем все свои контрактные обязательства перед партнерами, в том числе и чешскими компаниями, действуем на основе рыночных принципов и прозрачной конкуренции. Мы уверены в том, что отношения в сфере атомной энергетики должны быть вне политики", - отмечает "Росатом".Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Чехию будут вынуждены покинуть 62 россиянина: 18 дипломатов и их семьи.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/babish-1729006181.html
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россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире

"Росатом" считает политическим решение Чехии по АЭС "Дукованы

22:49 19.04.2021 (обновлено: 23:20 19.04.2021)
 
© REUTERS / Petr Josek SnrАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© REUTERS / Petr Josek Snr
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" назвала нерыночным и политически ангажированным свое исключение Чехией из тендера по АЭС "Дукованы".
Ранее чешский вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек заявил, что члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны.
"Росатом" всегда был сторонником честной рыночной конкуренции, которая гарантирует заказчику наилучшее технологическое предложение по самой привлекательной цене. Исключение "Росатома" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами", - говорится в официальном заявлении "Росатома", распространенном в понедельник.
"Росатом" в заявлении напомнил, что на протяжении 65 лет сотрудничества в Чехии совместно были построены шесть энергоблоков, которые надежно и безопасно обеспечивают энергетическую самодостаточность страны, а чешские компании получали уникальный опыт производства компонентов и оборудования для реакторов ВВЭР и их поставок на объекты "Росатома" по всему миру.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Премьер-министр Чехии разъяснил суть претензий к России по Врбетице
"Являясь мировым лидером по сооружению современных и безопасных АЭС, "Росатом" работает более чем в 50 странах мира, мы выполняем все свои контрактные обязательства перед партнерами, в том числе и чешскими компаниями, действуем на основе рыночных принципов и прозрачной конкуренции. Мы уверены в том, что отношения в сфере атомной энергетики должны быть вне политики", - отмечает "Росатом".
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Чехию будут вынуждены покинуть 62 россиянина: 18 дипломатов и их семьи.
В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
Сотрудник полиции у здания посольства России в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Ядерные технологииРоссияЯн ГамачекМария ЗахароваАндрей БабишМИД ЧехииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЧехияВ мире
 
 
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