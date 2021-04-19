https://ria.ru/20210419/rosatom-1728912738.html

Эксперт оценил исключение "Росатома" из тендера на достройку АЭС в Чехии

Эксперт оценил исключение "Росатома" из тендера на достройку АЭС в Чехии

Чехия, не допустив госкорпорацию "Росатом" следом за китайской CGN к тендеру на достройку АЭС "Дукованы", проиграет от этого больше всех, поскольку лишится... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T12:38

2021-04-19T12:38

2021-04-19T12:38

россия

александр уваров

ян гамачек

cgn

андрей бабиш

мид чехии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

вашингтон (город)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Чехия, не допустив госкорпорацию "Росатом" следом за китайской CGN к тендеру на достройку АЭС "Дукованы", проиграет от этого больше всех, поскольку лишится возможности заказать сооружение передовых атомных энергоблоков у наиболее опытных компаний, и в целом перспективы появления на чешской земле новых атомных мощностей "покрываются густым туманом", заявил РИА Новости главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.Росатом будет исключен из числа участников тендера на строительство чешской АЭС "Дукованы", сообщил ранее глава минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью газете "Право". Гавличек сказал это на фоне заявлений премьера Чехии Андрей Бабиша о том, что чешские власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Как и ожидалось, на следующий день было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов."В возникшей ситуации с заявлением о недопуске Росатома к тендеру я должен выделить три ключевых момента. Первое - с высокой степенью вероятности можно говорить, что это решение принималось не в Праге, а в Вашингтоне. Второе - хочу особо отметить, что это решение носит исключительно политический характер, поскольку никаких претензий технического толка к Росатому несостоявшийся заказчик предъявить не смог", - сказал Уваров."И третье: главной проигравшей стороной в таком случае будет Чехия, потому что они не допускают к тендеру двух наиболее опытных участников – китайскую корпорацию CGN и Росатом, компании, которые в последние годы имеют наибольший опыт строительства современных атомных энергоблоков поколения "3+". И теперь перспективы строительства новых атомных блоков в Чехии покрываются густым туманом", - добавил собеседник агентства.Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, ранее подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power (CGN), французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.Возможное участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка Чехии. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились в октябре прошлого года с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности. В результате, китайская CGN была кабмином Чехии в марте этого года исключена из потенциальных участников тендера.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728911024.html

https://ria.ru/20210419/potok-1728884707.html

https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html

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россия, александр уваров, ян гамачек, cgn, андрей бабиш, мид чехии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, вашингтон (город), в мире