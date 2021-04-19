Чехия исключит "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы"
09:58 19.04.2021 (обновлено: 11:25 19.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. "Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС "Дукованы" после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Об этом заявил министр промышленности республики Карел Гавличек.
"Не могу себе представить, чтобы после последних событий "Росатому" было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего проверять. <...> Также исключено, чтобы кто-то из других участников мог прийти с "Росатомом" субпоставщиком", — сказал глава ведомства в интервью газете "Право".
Прага связала взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. Местные СМИ утверждают, что инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
Из Чехии выслали 18 российских дипломатов, полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, как считает Лондон имеют отношение к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.
Как отметили в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении сотрудников российского посольства принято "под голословными и надуманными предлогами".
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Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которую соорудили в 1985-1987 годах по советскому проекту, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP.
Победителя планируют определить не позднее 2024 года. Само строительство хотели начать в 2029-м и завершить через семь лет. Стоимость работ оценили примерно в шесть миллиардов евро.
Лидеры оппозиционных партий и представители контрразведки неоднократно критиковали привлечение российских и китайских фирм к проекту. В октябре прошлого года после обращения группы парламентариев из списка соискателей исключили компанию из Китая.
В то же время президент республики Милош Земан заявлял, что поддерживает идею максимально широко задействовать в строительстве зарубежные предприятия.