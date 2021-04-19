https://ria.ru/20210419/rosatom-1728880994.html

Чехия исключит "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы"

Чехия исключит "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы"

"Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС "Дукованы" после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:58

2021-04-19T09:58

2021-04-19T11:25

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чехия

в мире

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ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. "Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС "Дукованы" после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Об этом заявил министр промышленности республики Карел Гавличек.Прага связала взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. Местные СМИ утверждают, что инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Из Чехии выслали 18 российских дипломатов, полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, как считает Лондон имеют отношение к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.Как отметили в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении сотрудников российского посольства принято "под голословными и надуманными предлогами".Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которую соорудили в 1985-1987 годах по советскому проекту, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победителя планируют определить не позднее 2024 года. Само строительство хотели начать в 2029-м и завершить через семь лет. Стоимость работ оценили примерно в шесть миллиардов евро.Лидеры оппозиционных партий и представители контрразведки неоднократно критиковали привлечение российских и китайских фирм к проекту. В октябре прошлого года после обращения группы парламентариев из списка соискателей исключили компанию из Китая. В то же время президент республики Милош Земан заявлял, что поддерживает идею максимально широко задействовать в строительстве зарубежные предприятия.

https://ria.ru/20210418/posol-1728853065.html

https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, в мире