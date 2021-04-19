https://ria.ru/20210419/rezidenty-1728946058.html
Индустриальный парк в Домодедово увеличит площади для резидентов
Индустриальный парк в Домодедово увеличит площади для резидентов
Индустриальный парк "Южные врата" в городском округе Домодедово Московской области планирует увеличить площади для своих резидентов, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:04
2021-04-19T15:04
2021-04-19T15:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597962482_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_0f40f6f802232a323616963990a6ad23.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Индустриальный парк "Южные врата" в городском округе Домодедово Московской области планирует увеличить площади для своих резидентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, инноваций и науки региона."Площадь нового построенного здания – около 43 тысячи квадратных метров. Разрешение на ввод уже получено. В нем могут разместить свои проекты резиденты индустриального парка. Благодаря этому в регионе будут созданы новые рабочие места", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.По ее словам, в настоящее время общая площадь предоставляемых помещений составляет около 500 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций резидентов индустриального парка на юге Московской области - более 35 миллиардов рублей. В компаниях резидентов ИП трудоустроены 2 тысячи человек.
https://ria.ru/20210415/arenda-1728426468.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597962482_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_bac0a590ebfb3898371ef5283a0ccbc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика