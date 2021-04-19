https://ria.ru/20210419/rezidenty-1728946058.html

Индустриальный парк в Домодедово увеличит площади для резидентов

Индустриальный парк в Домодедово увеличит площади для резидентов

Индустриальный парк "Южные врата" в городском округе Домодедово Московской области планирует увеличить площади для своих резидентов, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:04

2021-04-19T15:04

2021-04-19T15:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Индустриальный парк "Южные врата" в городском округе Домодедово Московской области планирует увеличить площади для своих резидентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, инноваций и науки региона."Площадь нового построенного здания – около 43 тысячи квадратных метров. Разрешение на ввод уже получено. В нем могут разместить свои проекты резиденты индустриального парка. Благодаря этому в регионе будут созданы новые рабочие места", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.По ее словам, в настоящее время общая площадь предоставляемых помещений составляет около 500 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций резидентов индустриального парка на юге Московской области - более 35 миллиардов рублей. В компаниях резидентов ИП трудоустроены 2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210415/arenda-1728426468.html

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московская область (подмосковье), экономика