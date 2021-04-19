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Названы российские регионы с самым высоким уровнем жизни
Названы российские регионы с самым высоким уровнем жизни
Москва в 2020 году стала лидером по экономическому и социально-экономическому развитию среди российских регионов, сообщили "Известия" со ссылкой на интегральный РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T09:08
2021-04-19T10:22
россия
фонд развития гражданского общества
экономика
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва в 2020 году стала лидером по экономическому и социально-экономическому развитию среди российских регионов, сообщили "Известия" со ссылкой на интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества.На второй строчке расположилась Тюменская область, третьей стала Ленинградская область. В десятку также вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.При оценке учитывали такие показатели, как среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.Все исходные данные для рейтингов берутся из открытых источников (Росстат, Минфин, ФНС и базы других ведомств).
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россия, фонд развития гражданского общества, экономика

Названы российские регионы с самым высоким уровнем жизни

09:08 19.04.2021 (обновлено: 10:22 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВид Москвы
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва в 2020 году стала лидером по экономическому и социально-экономическому развитию среди российских регионов, сообщили "Известия" со ссылкой на интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества.
На второй строчке расположилась Тюменская область, третьей стала Ленинградская область. В десятку также вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
При оценке учитывали такие показатели, как среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.
Все исходные данные для рейтингов берутся из открытых источников (Росстат, Минфин, ФНС и базы других ведомств).
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
00:09
Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
 
РоссияФонд развития гражданского обществаЭкономика
 
 
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