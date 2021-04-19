https://ria.ru/20210419/regiony-1728876132.html

Названы российские регионы с самым высоким уровнем жизни

Названы российские регионы с самым высоким уровнем жизни

Москва в 2020 году стала лидером по экономическому и социально-экономическому развитию среди российских регионов, сообщили "Известия" со ссылкой на интегральный РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T09:08

2021-04-19T09:08

2021-04-19T10:22

россия

фонд развития гражданского общества

экономика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва в 2020 году стала лидером по экономическому и социально-экономическому развитию среди российских регионов, сообщили "Известия" со ссылкой на интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества.На второй строчке расположилась Тюменская область, третьей стала Ленинградская область. В десятку также вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.При оценке учитывали такие показатели, как среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.Все исходные данные для рейтингов берутся из открытых источников (Росстат, Минфин, ФНС и базы других ведомств).

https://ria.ru/20210419/rabota-1728859904.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд развития гражданского общества, экономика