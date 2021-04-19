https://ria.ru/20210419/redka-1728863141.html
Назван незаменимый весной корнеплод
Назван незаменимый весной корнеплод
Какое растение поможет поддержать организм в весенний период, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T02:10
2021-04-19T02:10
2021-04-19T02:10
михаил лущик
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602443361_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_51fe88759715e2e07389c01fa1e067f9.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Какое растение поможет поддержать организм в весенний период, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил ЛущикНезаслуженно забытая сегодня редька издавна использовалась для укрепления иммунитета, отметил врач. По его словам, этот корнеплод, который может расти практически в любых условиях, обладает массой полезных свойств, прежде всего, очищающих и бактерицидных. В редьке много серы, которая активирует желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь, а также способствует очищению организма, рассказал врач.Известно также, что редька хорошо лечит простуду. Для этого можно воспользоваться старинными рецептами – редькой с медом или просто соком редьки, которая содержит витамины группы B и группы С и обладает бактерицидным эффектом, отметил фитотерапевт. "В старину детям и взрослым давали сок редьки и загоняли на печку, прогревали. К утру, как правило, они были здоровы при любой простуде", – сказал Михаил Лущик.А черная редька с большим количеством воды действует как аспирин, добавил он. "Когда человек принимает черную редьку с большим количеством воды, он пропотевает, как от аспирина. То есть через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки", – уточнил Михаил Лущик в интервью радио Sputnik.Кроме того в редьке много калия, который обладает мочегонным эффектом, тормозит удары сердца и ускоряет работу кишечника, рассказал фитотерапевт.
https://ria.ru/20210316/luk-1601481573.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602443361_182:0:1889:1280_1920x0_80_0_0_983f27bfaaa529ec6407fe8a57501ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил лущик, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Какое растение поможет поддержать организм в весенний период, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик
Незаслуженно забытая сегодня редька издавна использовалась для укрепления иммунитета, отметил врач. По его словам, этот корнеплод, который может расти практически в любых условиях, обладает массой полезных свойств, прежде всего, очищающих и бактерицидных.
В редьке много серы, которая активирует желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь, а также способствует очищению организма, рассказал врач.
"Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, для вредных веществ", – пояснил Михаил Лущик.
Известно также, что редька хорошо лечит простуду. Для этого можно воспользоваться старинными рецептами – редькой с медом или просто соком редьки, которая содержит витамины группы B и группы С и обладает бактерицидным эффектом, отметил фитотерапевт.
"В старину детям и взрослым давали сок редьки и загоняли на печку, прогревали. К утру, как правило, они были здоровы при любой простуде", – сказал Михаил Лущик.
А черная редька с большим количеством воды действует как аспирин, добавил он.
"Когда человек принимает черную редьку с большим количеством воды, он пропотевает, как от аспирина. То есть через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки", – уточнил Михаил Лущик в интервью радио Sputnik.
Кроме того в редьке много калия, который обладает мочегонным эффектом, тормозит удары сердца и ускоряет работу кишечника, рассказал фитотерапевт.