https://ria.ru/20210419/redka-1728863141.html

Назван незаменимый весной корнеплод

Назван незаменимый весной корнеплод

Какое растение поможет поддержать организм в весенний период, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T02:10

2021-04-19T02:10

2021-04-19T02:10

михаил лущик

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Какое растение поможет поддержать организм в весенний период, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил ЛущикНезаслуженно забытая сегодня редька издавна использовалась для укрепления иммунитета, отметил врач. По его словам, этот корнеплод, который может расти практически в любых условиях, обладает массой полезных свойств, прежде всего, очищающих и бактерицидных. В редьке много серы, которая активирует желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь, а также способствует очищению организма, рассказал врач.Известно также, что редька хорошо лечит простуду. Для этого можно воспользоваться старинными рецептами – редькой с медом или просто соком редьки, которая содержит витамины группы B и группы С и обладает бактерицидным эффектом, отметил фитотерапевт. "В старину детям и взрослым давали сок редьки и загоняли на печку, прогревали. К утру, как правило, они были здоровы при любой простуде", – сказал Михаил Лущик.А черная редька с большим количеством воды действует как аспирин, добавил он. "Когда человек принимает черную редьку с большим количеством воды, он пропотевает, как от аспирина. То есть через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки", – уточнил Михаил Лущик в интервью радио Sputnik.Кроме того в редьке много калия, который обладает мочегонным эффектом, тормозит удары сердца и ускоряет работу кишечника, рассказал фитотерапевт.

https://ria.ru/20210316/luk-1601481573.html

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михаил лущик, здоровье - общество, общество