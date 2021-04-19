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Из-под завалов в Нижегородской области спасли грудного ребенка
Из-под завалов в Нижегородской области спасли грудного ребенка
В Нижегородской области из-под завалов дома, где взорвался газ, живым вытащили грудного младенца, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T23:43
2021-04-19T23:43
2021-04-20T02:53
взрыв в жилом доме в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Нижегородской области из-под завалов дома, где взорвался газ, живым вытащили грудного младенца, сообщил региональный Минздрав. Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном здании, в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, на улице Новоселова, дом 15. По информации МЧС, пострадали семь человек. Один из них получил ожог лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое — переломы позвоночника, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.Судьба одного ребенка остается неизвестной.После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. Как позднее заявили в МЧС, открытое возгорание ликвидировано.Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекли 237 человек и 50 единиц техники.Идет эвакуация жильцов, всего из дома вышли 32 человека. Для размещения и транспортировки людей организовали один автобус в пункт временного размещения, развернутый на базе дома культуры.Кроме того, на место происшествия выехали следователи СУ СК Нижегородской области, а также замглавы региона Дмитрий Краснов.Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Пострадавшие при взрыве получат материальную помощь по 100 тысяч рублей.
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, нижегородская область, происшествия
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
В Нижегородской области
из-под завалов дома, где взорвался газ, живым вытащили грудного младенца, сообщил региональный Минздрав.
Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном здании, в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района
, на улице Новоселова, дом 15. По информации МЧС
, пострадали семь человек. Один из них получил ожог лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое — переломы позвоночника, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Судьба одного ребенка остается неизвестной.
После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. Как позднее заявили в МЧС, открытое возгорание ликвидировано.
Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекли 237 человек и 50 единиц техники.
Идет эвакуация жильцов, всего из дома вышли 32 человека. Для размещения и транспортировки людей организовали один автобус в пункт временного размещения, развернутый на базе дома культуры.
Кроме того, на место происшествия выехали следователи СУ СК
Нижегородской области, а также замглавы региона Дмитрий Краснов.
Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пострадавшие при взрыве получат материальную помощь по 100 тысяч рублей.