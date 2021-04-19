https://ria.ru/20210419/rabota-1728859904.html

Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда

Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда

Число занятых на рынке труда за последние три года выросло лишь в 14 российских регионах, 23 региона потеряли более пяти процентов рабочих мест, при этом... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T00:09

2021-04-19T00:09

2021-04-19T05:01

россия

риа рейтинг

общество

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Число занятых на рынке труда за последние три года выросло лишь в 14 российских регионах, 23 региона потеряли более пяти процентов рабочих мест, при этом лидером за этот период стал Севастополь, а в конце списка оказалась Северная Осетия – Алания, свидетельствует исследование РИА Новости*.Динамика на рынке трудаКак отмечают эксперты, в конце непростого 2020 года и в начале текущего года российский рынок труда начал постепенно восстанавливаться на фоне стабилизации ситуации с пандемией COVID-19. Если в третьем квартале 2020 года безработица на максимуме достигала 6,3% по методике Международной Организации Труда (МОТ), то в марте 2021 года она опустилась до 5,8%.По сравнению со вторым кварталом 2020 года число работающих в России выросло на 650 тысяч человек, а всего трудоустроены примерно 71 миллион человек. Аналитики признают, что в начале пандемии число работающих сократилось намного сильнее (минус два миллиона работающих), что соответствует прогнозу РИА Новости, данному в прошлогоднем рейтинге. В целом в последние месяцы удалось "отыграть" лишь треть потерь в рабочих местах.Если брать более длительный период для анализа, например, три года, то эксперты отмечают повсеместное сокращение работающих, что связано как с пандемией коронавируса, так и с демографическими тенденциями. В трудоспособный возраст сейчас продолжают вступать малочисленное поколение рожденных в конце 90-х и в начале нулевых годов, а на пенсию выходят заметно более многочисленные поколения. В итоге за три последних года занятость в целом по России упала почти на 1,7 миллиона человек, что свидетельствует о пропорциональном сокращении занятых рабочих мест.Рейтинг показывает, что ситуация с динамикой рабочих мест в различных регионах России очень сильно отличается. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели очередное исследование и составили рейтинг регионов по динамике рынка труда.Динамика рынка труда в рейтинге определялась как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года. При оценке динамики за последние три года использованы данные по изменению численности работающих в 2018-2020 годах, за последние десять лет – в 2011-2020 годах. Положительные значения свидетельствуют об увеличении в регионе общего числа занятых рабочих мест, отрицательные – о сокращении.Рост занятых в 14 регионахУчитывая общую негативную динамику занятых рабочих мест, в разрезе отдельных регионов ситуация также в основном не очень хорошая, отмечают аналитики. Как свидетельствуют результаты исследования, за последние три года лишь в 14 регионах число занятых рабочих мест увеличилось, а в 70 сократилось (в рейтинге не представлена Тыва из-за отсутствия данных). При этом регионы с положительной динамикой не смогли компенсировать даже 10% сокращения в остальных регионах.Если рассматривать еще более длинный временной горизонт, то ситуация оказывается более оптимистичной. За последние 10 лет рост числа занятых рабочих мест фиксируется в 21 регионе, а суммарно наблюдается сокращение числа работающих на 0,6 миллиона. Менее масштабное сокращение числа рабочих мест в последнее десятилетие аналитики связывают в основном с результатами регионов-лидеров (Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и др.). Можно сказать, что происходит постепенный переток работников в экономические центры России.Лидером по динамике занятых рабочих мест в последние три года стал Севастополь, где число работающих выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч, что можно объяснить продолжением развития этого региона после вхождения в состав России. Однако также, вероятно, повлияло улучшение качества статистического учета, считают составители рейтинга.Вторую строчку заняла Тюменская область, где в 2018-2020 годах число занятых выросло почти на 15 тысяч человек или на 2,1%. В данном случае динамика занятых рабочих мест может являться отражением экономических процессов.Также в первую десятку вошли: Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва. В целом в первой десятке регионов за последние три года число занятых выросло на 166 тысяч человек. Эксперты обращают внимание на то, что среди лидеров по динамике рабочих мест в основном представлены регионы с сильной экономикой и хорошей динамикой экономических показателей в последние годы.В абсолютных величинах самый заметный прогресс по динамике занятых рабочих мест в последние три года отмечен в трех регионах: в Московской области (+49 тысяч), в Краснодарском крае (+35 тысяч) и в Москве (+23 тысяч). Во многом такая картина объясняется внутрироссийской миграцией.Потеря рабочих местВ нижней части рейтинга расположились регионы, в которых зафиксировано наибольшее относительное сокращение числа работающих. В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (-18,4%), также большое снижение числа работающих в Республике Хакасия (-10,9%) – это единственные два региона, в которых за три года число занятых рабочих мест снизилось более чем на 10%.Также в пятерку аутсайдеров входят Новгородская область (-9,8%), Республика Дагестан (-9,7%) и Архангельская область (-9,0%). А всего 23 региона потеряли более 5% занятых рабочих мест за последние три года.В шести регионах за этот же период число занятых рабочих мест сократилось на 50 тысяч и более. Еще в 18 регионах в 2018-2020 годах количество работающих снизилось на 30 тысяч. Главным фактором сокращения занятых рабочих мест в этих регионах, по мнению экспертов, являются демографические процессы, в том числе миграция населения, а экономическая динамика играет второстепенную роль.В абсолютных величинах наибольшее снижение числа работающих наблюдается в Республике Дагестан (-116 тысяч занятых рабочих мест за три года). На предпоследней строчке по абсолютному снижению занятых рабочих мест расположилась Республика Башкортостан, в которой наблюдается сокращение числа занятых рабочих мест на 95 тысяч за три последних года, а на третьей позиции по сокращению числа занятых – Оренбургская область (с результатом -81 тысяча занятых рабочих мест).Как полагают эксперты, в краткосрочной перспективе восстановление рынка труда после пандемии приведет к росту числа занятых, однако радикально исправить ситуацию это не позволит. Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России, будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы. По оценкам аналитиков РИА Новости, при благоприятном развитии ситуации с пандемией в ближайший год можно ожидать создание порядка одного миллиона рабочих мест в России. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210419/rabota-1728641129.html

https://ria.ru/20210415/mintrud-1728338105.html

https://ria.ru/20210308/moskva-1600339419.html

https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html

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