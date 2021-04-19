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Путин обсуждал с Байденом попытку переворота в Белоруссии, заявил Песков
Путин обсуждал с Байденом попытку переворота в Белоруссии, заявил Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, подтвердил... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:40
2021-04-19T15:57
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Путин в беседе с американским коллегой поднял вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на главу белорусского государства, но ответов не последовало.В беседе с Песковым журналисты спросили, может ли он подтвердить, что данная тема действительно поднималась в разговоре Путина с Байденом."Да, могу", — ответил Песков.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.Между тем, как заявил РИА Новости 18 апреля представитель Госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
https://ria.ru/20210418/zakharova-1728852551.html
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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, сша, в мире

Путин обсуждал с Байденом попытку переворота в Белоруссии, заявил Песков

13:40 19.04.2021 (обновлено: 15:57 19.04.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Путин в беседе с американским коллегой поднял вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на главу белорусского государства, но ответов не последовало.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 21:56
Захарова: Чехия пыталась перекрыть информацию о перевороте в Белоруссии
В беседе с Песковым журналисты спросили, может ли он подтвердить, что данная тема действительно поднималась в разговоре Путина с Байденом.
"Да, могу", — ответил Песков.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.
Между тем, как заявил РИА Новости 18 апреля представитель Госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 11:47Протесты в Белоруссии
ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота
 
Александр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияСШАВ мире
 
 
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