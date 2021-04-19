https://ria.ru/20210419/putin-1728887425.html

Путин поприветствовал участников экспедиции "Ржев. Калининский фронт"

Путин поприветствовал участников экспедиции "Ржев. Калининский фронт"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", отметив, что они помогают... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:43

2021-04-19T10:43

2021-04-19T10:43

владимир путин

смоленская область

ржев

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", отметив, что они помогают восстанавливать имена бойцов и командиров Красной Армии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Экспедиция "Ржев. Калининский фронт", в которой принимают участие более 700 человек из России и ближнего зарубежья, открылась возле мемориала Советскому солдату. Открытие экспедиции состоялось в воскресенье, 18 апреля. Одним из почетных гостей мероприятия стала Наталья Конева – дочь маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Конева."Организованная в 2016 году, ваша экспедиция по праву считается одной из крупнейших в стране. Она объединяет большую, сплочённую команду неравнодушных, энергичных людей, которые чувствуют личную ответственность за сохранение исторической памяти, увековечивание имён павших героев. Вы помогаете восстанавливать имена бойцов и командиров Красной Армии, разыскиваете их родных и близких, ухаживаете за воинскими, братскими захоронениями и, что не менее важно, воспитываете в подрастающем поколении гордость за ратную славу отечества", - говорится в сообщении.Президент отметил, что такая деятельность достойна уважения и поддержки.Ржев был захвачен гитлеровцами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился под оккупацией. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к городу проходили ожесточенные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.В год 75-летия Победы были опубликованы архивные данные о потерях в ходе сражения - погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210416/podlodka-1728524503.html

https://ria.ru/20210204/krasnoarmeets-1595987643.html

смоленская область

ржев

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владимир путин, смоленская область, ржев, общество