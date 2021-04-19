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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210419/prokat-1728883697.html
Российская драма "Чернобыль" возглавила прокат в России и СНГ за выходные
Российская драма "Чернобыль" возглавила прокат в России и СНГ за выходные
Российский драматический фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского возглавил прокат в России и СНГ со сборами 166,8 миллиона рублей за прошедшие выходные... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:22
2021-04-19T10:38
культура
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данила козловский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский драматический фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского возглавил прокат в России и СНГ со сборами 166,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС - пожарном Алексее, инженере Валере и водолазе Борисе, которым поручена тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Алексей Карпушин - обычный молодой парень, пожарный в Припяти, который влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но они не сложились. Теперь у Оли есть маленький сын Леша и Алексей намерен вместе с ними переехать жить к морю. Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог.Главные роли в картине играют Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова.На втором месте рейтинга - зарубежный фантастический боевик режиссера Саймона Маккуойда "Мортал Комбат" со сборами в 153,6 миллиона рублей. Фильм основан на одноименной серии видеоигр. В ленте ради спасения своей семьи боец смешанных единоборств Коул Янг вместе с опытными воинами готовится противостоять врагам из Внешнего Мира в битве за вселенную.Третью позицию занял кинофильм "Властелин колец: Братство кольца", снятый Питером Джексоном. За прошедшие выходные картина собрала 49,1 миллиона рублей. Фильм получил четыре премии "Оскар". Съемки трилогии "Властелин колец" заняли около 15 месяцев и около года ушло на послесъемочную подготовку. Премьера состоялась 19 декабря 2001 года. Трилогию снова можно увидеть в российских кинотеатрах.На четвертом месте рейтинга расположился отечественный приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор", главную роль в котором играет Тихон Жизневский, с показателем в 34,1 миллиона рублей. Закрывает рейтинг мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк", собравший 25,2 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры, припять (город), данила козловский, питер джексон, чернобыльская аэс, оксана акиньшина

Российская драма "Чернобыль" возглавила прокат в России и СНГ за выходные

10:22 19.04.2021 (обновлено: 10:38 19.04.2021)
 
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Чернобыль"
Кадр из фильма Чернобыль - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Предоставлено "Централ Партнершип"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский драматический фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского возглавил прокат в России и СНГ со сборами 166,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС - пожарном Алексее, инженере Валере и водолазе Борисе, которым поручена тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы.
Алексей Карпушин - обычный молодой парень, пожарный в Припяти, который влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но они не сложились. Теперь у Оли есть маленький сын Леша и Алексей намерен вместе с ними переехать жить к морю. Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог.
Главные роли в картине играют Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова.
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Чернобыль"
Кадр из фильма Чернобыль
1 из 3
Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Чернобыль"
Кадр из фильма Чернобыль
2 из 3
Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Чернобыль"
Кадр из фильма Чернобыль
3 из 3
Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
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Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
2 из 3
Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
3 из 3
Кадр из фильма "Чернобыль"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
На втором месте рейтинга - зарубежный фантастический боевик режиссера Саймона Маккуойда "Мортал Комбат" со сборами в 153,6 миллиона рублей. Фильм основан на одноименной серии видеоигр. В ленте ради спасения своей семьи боец смешанных единоборств Коул Янг вместе с опытными воинами готовится противостоять врагам из Внешнего Мира в битве за вселенную.
Третью позицию занял кинофильм "Властелин колец: Братство кольца", снятый Питером Джексоном. За прошедшие выходные картина собрала 49,1 миллиона рублей. Фильм получил четыре премии "Оскар". Съемки трилогии "Властелин колец" заняли около 15 месяцев и около года ушло на послесъемочную подготовку. Премьера состоялась 19 декабря 2001 года. Трилогию снова можно увидеть в российских кинотеатрах.
На четвертом месте рейтинга расположился отечественный приключенческий боевик Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор", главную роль в котором играет Тихон Жизневский, с показателем в 34,1 миллиона рублей. Закрывает рейтинг мультфильм Алекса Стадерманна "100% волк", собравший 25,2 миллиона рублей.
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