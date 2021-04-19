https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728927779.html

Глава Ленобласти прокомментировал запуск линии по выпуску аммофоса

Глава Ленобласти прокомментировал запуск линии по выпуску аммофоса

На Волховском химическом комплексе Ленинградской области начали работать новые производственные линии по выпуску аммофоса; их мощность составляет почти 300... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:36

2021-04-19T13:36

2021-04-19T13:36

ленинградская область

александр дрозденко

фосагро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. На Волховском химическом комплексе Ленинградской области начали работать новые производственные линии по выпуску аммофоса; их мощность составляет почти 300 тысяч тонн в год азотно-фосфорного удобрения, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Он принял участие в запуске первой очереди нового завода ФосАгро по выпуску минудобрений на площадке Волховского филиала АО "Апатит". "Благодарен компании ФосАгро за новую жизнь Волховского завода. Сегодня предприятие развивается и работает по новым современным технологиям, в том числе экологическим. Производство перешло на замкнутый водооборотный цикл, перестав сбрасывать воду в Волхов. Накануне символично рухнула старая труба завода, которая была камнем преткновения из-за выбросов, сегодня идет строительство новой, более высокой. Инвестиционный проект, безусловно, значимый и дает региону и России возможность для дальнейшего развития", — сказал Дрозденко.Он также отметил, что в рамках инвестиционного проекта на сегодняшний день ведутся работы по созданию еще двух производственных участков. Завершающим этапом станет запуск линии по производству водорастворимого аммофоса. Кроме того, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот. "Объем инвестиций в новый проект превысит 28 миллиардов рублей. Мощности нового производства позволят волховскому химическому комплексу к 2023 году нарастить ежегодный выпуск товарной продукции более чем в четыре раза — до 880 тысяч тонн удобрений, будет создано около 300 высококвалифицированных рабочих мест", — уточнили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации. Там добавили, что строительство ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод будет соответствовать российским и европейским нормам природоохранного законодательства. Дополнительно в 2018-2020 на охрану окружающей среды компанией было направлено свыше 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210419/investitsii-1728926797.html

https://ria.ru/20210416/derevoobrabotka-1728624379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, фосагро