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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728927779.html
Глава Ленобласти прокомментировал запуск линии по выпуску аммофоса
Глава Ленобласти прокомментировал запуск линии по выпуску аммофоса
На Волховском химическом комплексе Ленинградской области начали работать новые производственные линии по выпуску аммофоса; их мощность составляет почти 300... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:36
2021-04-19T13:36
ленинградская область
александр дрозденко
фосагро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. На Волховском химическом комплексе Ленинградской области начали работать новые производственные линии по выпуску аммофоса; их мощность составляет почти 300 тысяч тонн в год азотно-фосфорного удобрения, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Он принял участие в запуске первой очереди нового завода ФосАгро по выпуску минудобрений на площадке Волховского филиала АО "Апатит". "Благодарен компании ФосАгро за новую жизнь Волховского завода. Сегодня предприятие развивается и работает по новым современным технологиям, в том числе экологическим. Производство перешло на замкнутый водооборотный цикл, перестав сбрасывать воду в Волхов. Накануне символично рухнула старая труба завода, которая была камнем преткновения из-за выбросов, сегодня идет строительство новой, более высокой. Инвестиционный проект, безусловно, значимый и дает региону и России возможность для дальнейшего развития", — сказал Дрозденко.Он также отметил, что в рамках инвестиционного проекта на сегодняшний день ведутся работы по созданию еще двух производственных участков. Завершающим этапом станет запуск линии по производству водорастворимого аммофоса. Кроме того, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот. "Объем инвестиций в новый проект превысит 28 миллиардов рублей. Мощности нового производства позволят волховскому химическому комплексу к 2023 году нарастить ежегодный выпуск товарной продукции более чем в четыре раза — до 880 тысяч тонн удобрений, будет создано около 300 высококвалифицированных рабочих мест", — уточнили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации. Там добавили, что строительство ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод будет соответствовать российским и европейским нормам природоохранного законодательства. Дополнительно в 2018-2020 на охрану окружающей среды компанией было направлено свыше 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210419/investitsii-1728926797.html
https://ria.ru/20210416/derevoobrabotka-1728624379.html
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александр дрозденко, фосагро

Глава Ленобласти прокомментировал запуск линии по выпуску аммофоса

13:36 19.04.2021
 
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. На Волховском химическом комплексе Ленинградской области начали работать новые производственные линии по выпуску аммофоса; их мощность составляет почти 300 тысяч тонн в год азотно-фосфорного удобрения, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Он принял участие в запуске первой очереди нового завода ФосАгро по выпуску минудобрений на площадке Волховского филиала АО "Апатит".
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"Благодарен компании ФосАгро за новую жизнь Волховского завода. Сегодня предприятие развивается и работает по новым современным технологиям, в том числе экологическим. Производство перешло на замкнутый водооборотный цикл, перестав сбрасывать воду в Волхов. Накануне символично рухнула старая труба завода, которая была камнем преткновения из-за выбросов, сегодня идет строительство новой, более высокой. Инвестиционный проект, безусловно, значимый и дает региону и России возможность для дальнейшего развития", — сказал Дрозденко.
Он также отметил, что в рамках инвестиционного проекта на сегодняшний день ведутся работы по созданию еще двух производственных участков. Завершающим этапом станет запуск линии по производству водорастворимого аммофоса. Кроме того, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот.
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"Объем инвестиций в новый проект превысит 28 миллиардов рублей. Мощности нового производства позволят волховскому химическому комплексу к 2023 году нарастить ежегодный выпуск товарной продукции более чем в четыре раза — до 880 тысяч тонн удобрений, будет создано около 300 высококвалифицированных рабочих мест", — уточнили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
Там добавили, что строительство ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод будет соответствовать российским и европейским нормам природоохранного законодательства. Дополнительно в 2018-2020 на охрану окружающей среды компанией было направлено свыше 1,5 миллиарда рублей.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоФосАгро
 
 
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