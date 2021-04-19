https://ria.ru/20210419/prodazhi-1728998046.html

Продажи БАД для иммунитета в России в пандемию выросли более, чем вдвое

Продажи БАД для иммунитета в России в пандемию выросли более, чем вдвое

Продажи биологически активных добавок, связанных с поддержанием иммунной системы, за время пандемии выросли в России на 124%, сообщил представитель комиссии по... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:43

2021-04-19T19:43

2021-04-19T19:43

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Продажи биологически активных добавок, связанных с поддержанием иммунной системы, за время пандемии выросли в России на 124%, сообщил представитель комиссии по БАДам "Опоры России" Илья Микин со ссылкой на данные международной исследовательской компании Ipsos.Микин выступил на заседании рабочей группы II Евразийского конгресса специализированных пищевых продуктов, посвященном разработке проекта стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и БАД до 2030 года, которое прошло в онлайн-формате в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, в настоящее время интернет-продажи намного опережают офлайновую торговлю, число покупателей в онлайне увеличилось на 10 миллионов и больше половины из них намерено совершать покупки в интернете и в дальнейшем.По приведенным на заседании данным ВЦИОМ, 52% россиян принимала какие-либо витамины, минеральные вещества в течение последнего года.По мнению эксперта, БАДы должны оцениваться по международному стандарту качества GMP, который в РФ действует в отношении лекарственных препаратов, но не для медицинского питания.

https://ria.ru/20210419/opros-1728968611.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, вциом, здравоохранение, общество