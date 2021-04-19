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Продажи БАД для иммунитета в России в пандемию выросли более, чем вдвое
Продажи БАД для иммунитета в России в пандемию выросли более, чем вдвое
Продажи биологически активных добавок, связанных с поддержанием иммунной системы, за время пандемии выросли в России на 124%, сообщил представитель комиссии по... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:43
2021-04-19T19:43
россия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Продажи биологически активных добавок, связанных с поддержанием иммунной системы, за время пандемии выросли в России на 124%, сообщил представитель комиссии по БАДам "Опоры России" Илья Микин со ссылкой на данные международной исследовательской компании Ipsos.Микин выступил на заседании рабочей группы II Евразийского конгресса специализированных пищевых продуктов, посвященном разработке проекта стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и БАД до 2030 года, которое прошло в онлайн-формате в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, в настоящее время интернет-продажи намного опережают офлайновую торговлю, число покупателей в онлайне увеличилось на 10 миллионов и больше половины из них намерено совершать покупки в интернете и в дальнейшем.По приведенным на заседании данным ВЦИОМ, 52% россиян принимала какие-либо витамины, минеральные вещества в течение последнего года.По мнению эксперта, БАДы должны оцениваться по международному стандарту качества GMP, который в РФ действует в отношении лекарственных препаратов, но не для медицинского питания.
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60
россия, здоровье - общество, вциом, здравоохранение, общество

Продажи БАД для иммунитета в России в пандемию выросли более, чем вдвое

19:43 19.04.2021
 
© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Depositphotos / Ronstik
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Продажи биологически активных добавок, связанных с поддержанием иммунной системы, за время пандемии выросли в России на 124%, сообщил представитель комиссии по БАДам "Опоры России" Илья Микин со ссылкой на данные международной исследовательской компании Ipsos.
Микин выступил на заседании рабочей группы II Евразийского конгресса специализированных пищевых продуктов, посвященном разработке проекта стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и БАД до 2030 года, которое прошло в онлайн-формате в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Пандемия сильно изменила взгляды на эту категорию продуктов питания. Люди задумались об укреплении здоровья и иммунитета. Учитывая то, что многие находились на карантине и самоизоляции, продажи шли именно онлайн", - сказал Микин.
По его словам, в настоящее время интернет-продажи намного опережают
офлайновую торговлю, число покупателей в онлайне увеличилось на 10 миллионов и больше половины из них намерено совершать покупки в интернете и в дальнейшем.
По приведенным на заседании данным ВЦИОМ, 52% россиян принимала какие-либо витамины, минеральные вещества в течение последнего года.
"Назрел момент для регулирования качества биологически активных добавок. Есть несколько инициатив, которые сейчас воплощаются. Одна из инициатив – маркировка БАДов. Многие наши граждане совершают покупки за рубежом, на крупных онлайн-платформах. Мы надеемся, что крупнейшие маркетплейсы, которые зарекомендовали себя в том числе и на российском рынке, должны также участвовать в маркировке, чтобы подтвердить, что продукт не фальсифицированный, а произведен на качественных площадках", - отметил Микин.
По мнению эксперта, БАДы должны оцениваться по международному стандарту качества GMP, который в РФ действует в отношении лекарственных препаратов, но не для медицинского питания.
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 16:50
ВЦИОМ представил итоги опроса о потреблении россиянами БАДов и витаминов
 
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