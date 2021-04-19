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Названа предварительная причина ЧП в Нижегородской области
Названа предварительная причина ЧП в Нижегородской области
Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T23:08
2021-04-19T23:08
2021-04-19T23:08
взрыв в жилом доме в нижегородской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
дальнеконстантиновский район
происшествия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как ранее сообщалось, взрыв газа произошел в трехэтажном многоквартирном жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, селе Маргуша по адресу: улица Новоселова, 15. Дом 2015 года постройки, кирпичный, газифицирован. После взрыва начался пожар на площади 1200 квадратных метров, обрушились четыре квартиры. По данным МЧС, пострадали три человека, в здании может находиться еще один человек. Проводится эвакуация жильцов."Предварительно - утечка газа из-за неисправности газового оборудования в квартире на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.
нижегородская область
дальнеконстантиновский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, дальнеконстантиновский район, происшествия