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Названа предварительная причина ЧП в Нижегородской области

Названа предварительная причина ЧП в Нижегородской области

Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T23:08

2021-04-19T23:08

2021-04-19T23:08

взрыв в жилом доме в нижегородской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

происшествия

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как ранее сообщалось, взрыв газа произошел в трехэтажном многоквартирном жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, селе Маргуша по адресу: улица Новоселова, 15. Дом 2015 года постройки, кирпичный, газифицирован. После взрыва начался пожар на площади 1200 квадратных метров, обрушились четыре квартиры. По данным МЧС, пострадали три человека, в здании может находиться еще один человек. Проводится эвакуация жильцов."Предварительно - утечка газа из-за неисправности газового оборудования в квартире на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

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2021

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, дальнеконстантиновский район, происшествия