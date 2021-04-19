https://ria.ru/20210419/pribyl-1728952364.html
Чистая прибыль АТБ за I квартал составила 823 миллиона рублей по РСБУ
Чистая прибыль АТБ за I квартал составила 823 миллиона рублей по РСБУ
Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:30
2021-04-19T15:30
2021-04-19T15:30
азиатско-тихоокеанский банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728948457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_967b4875bf1c8519b74be911caf18d43.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.Портфель кредитов клиентам – юридическим и физическим лицам вырос с начала года на 8,9% до 93 миллиардов рублей, в т.ч. портфель кредитов физическим лицам увеличился на 8,9% до 64,3 миллиарда (без учета кредитов для микробизнеса).Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составил 467 миллионов рублей.Операционные расходы за первый квартал 2021 года снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 4,5% и составили 1,5 миллиарда рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в отчетный период составило 52%, что на 16,8 п.п. ниже показателей прошлого года.Капитал Банка увеличился с начала года на 4% и составил 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,4%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.
https://ria.ru/20210401/pribyl-1603761831.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728948457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a39ceda2edfd6a2da41bb1aa8b3a1969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азиатско-тихоокеанский банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк
" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.
"В первом квартале мы предложили рынку ряд востребованных продуктов, как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Одновременно с этим мы активно работаем над повышением операционной эффективности. Это позволило нам достичь хороших результатов уже в первом, традиционно считающимся наиболее "слабым" с точки зрения финансовых показателей, квартале", - прокомментировал результаты работы банка председатель правления Алексей Коровин.
Портфель кредитов клиентам – юридическим и физическим лицам вырос с начала года на 8,9% до 93 миллиардов рублей, в т.ч. портфель кредитов физическим лицам увеличился на 8,9% до 64,3 миллиарда (без учета кредитов для микробизнеса).
Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составил 467 миллионов рублей.
Операционные расходы за первый квартал 2021 года снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 4,5% и составили 1,5 миллиарда рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в отчетный период составило 52%, что на 16,8 п.п. ниже показателей прошлого года.
Капитал Банка увеличился с начала года на 4% и составил 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,4%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.