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Чистая прибыль АТБ за I квартал составила 823 миллиона рублей по РСБУ
Чистая прибыль АТБ за I квартал составила 823 миллиона рублей по РСБУ
Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:30
2021-04-19T15:30
азиатско-тихоокеанский банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.Портфель кредитов клиентам – юридическим и физическим лицам вырос с начала года на 8,9% до 93 миллиардов рублей, в т.ч. портфель кредитов физическим лицам увеличился на 8,9% до 64,3 миллиарда (без учета кредитов для микробизнеса).Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составил 467 миллионов рублей.Операционные расходы за первый квартал 2021 года снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 4,5% и составили 1,5 миллиарда рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в отчетный период составило 52%, что на 16,8 п.п. ниже показателей прошлого года.Капитал Банка увеличился с начала года на 4% и составил 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,4%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.
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азиатско-тихоокеанский банк, новости компаний - экономика

Чистая прибыль АТБ за I квартал составила 823 миллиона рублей по РСБУ

15:30 19.04.2021
 
© Фото : пресс-служба АТБОфис Азиатско-Тихоокеанского банка
Офис Азиатско-Тихоокеанского банка - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : пресс-служба АТБ
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.
"В первом квартале мы предложили рынку ряд востребованных продуктов, как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Одновременно с этим мы активно работаем над повышением операционной эффективности. Это позволило нам достичь хороших результатов уже в первом, традиционно считающимся наиболее "слабым" с точки зрения финансовых показателей, квартале", - прокомментировал результаты работы банка председатель правления Алексей Коровин.
Портфель кредитов клиентам – юридическим и физическим лицам вырос с начала года на 8,9% до 93 миллиардов рублей, в т.ч. портфель кредитов физическим лицам увеличился на 8,9% до 64,3 миллиарда (без учета кредитов для микробизнеса).
Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составил 467 миллионов рублей.
Операционные расходы за первый квартал 2021 года снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 4,5% и составили 1,5 миллиарда рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в отчетный период составило 52%, что на 16,8 п.п. ниже показателей прошлого года.
Капитал Банка увеличился с начала года на 4% и составил 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,4%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 11:53
АТБ в 2020 году получил 1,86 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ
 
Азиатско-Тихоокеанский БанкНовости компаний - Экономика
 
 
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