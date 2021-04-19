https://ria.ru/20210419/pribyl-1728952364.html

Чистая прибыль АТБ за I квартал составила 823 миллиона рублей по РСБУ

Чистая прибыль АТБ за I квартал составила 823 миллиона рублей по РСБУ

Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T15:30

2021-04-19T15:30

2021-04-19T15:30

азиатско-тихоокеанский банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Чистая прибыль АО "Азиатско-Тихоокеанский банк" по итогам первого квартала 2021 года составила 823 миллиона рублей по РСБУ, говорится в сообщении кредитной организации.Портфель кредитов клиентам – юридическим и физическим лицам вырос с начала года на 8,9% до 93 миллиардов рублей, в т.ч. портфель кредитов физическим лицам увеличился на 8,9% до 64,3 миллиарда (без учета кредитов для микробизнеса).Чистый комиссионный доход банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составил 467 миллионов рублей.Операционные расходы за первый квартал 2021 года снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 4,5% и составили 1,5 миллиарда рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в отчетный период составило 52%, что на 16,8 п.п. ниже показателей прошлого года.Капитал Банка увеличился с начала года на 4% и составил 16 миллиардов рублей. По состоянию на 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,4%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.

https://ria.ru/20210401/pribyl-1603761831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азиатско-тихоокеанский банк, новости компаний - экономика